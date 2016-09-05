200 ЧЕЛОВЕК ПРИВИЛИСЬ ОТ ГРИППА У МЕТРО

В мобильных прививочных пунктах, расположенных у станций метрополитена, по пути на работу прививки от штамма гриппа сделали около 200 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

«За первые 2 часа работы мобильных прививочных пунктов вакцинацию прошли уже свыше 200 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Санитарные машины установлены у входа на станции метро: Тульская, Царицыно, Домодедовская, Перово, Преображенская площадь, ВДНХ, Петровско-Разумовская, Речной вокзал, Бауманская, Тушинская, Молодежная, Теплый стан.

Вакцинация отечественным препаратом «Гриппол» проводится бесплатно. Вакцина абсолютно безопасна и не уступает лучшим зарубежным аналогам. Перед прививкой горожане проходят обязательный медицинский осмотр.

Мобильные пункты работают по будням с 8:00 до 20:00, а также с 9:00 до 18:00 в субботу и с 9:00 до 16:00 в воскресенье.