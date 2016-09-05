ДЕТСКИЙ НАУЧНЫЙ МАРАФОН — КАКОВЫ ШАНСЫ МОСКВЫ?

В столице стартовала первая предметная Олимпиада крупных городов и столицы мира. Участие в ней принимают 22 команды школьников 14 -18 лет из 18 стран мира, в частности, Казахстана, Белоруссии, Германии, Венгрии, Бельгии, Сербии, Армении, Италии, Индии, Китая, Эстонии, Израиля, Финляндии, ОАЭ, Латвии. Россию представляют команды Москвы и Санкт-Петербурга.

Состязания продлятся пять дней. В каждой команде по 8 человек плюс три руководителя. Соревноваться они будут по четырем предметам: химия, физика, информатика и математика – каждые два участника команды отвечают за один из этих предметов.

В первый день олимпиады пройдет межпредметный блиц-тур. По словам директора Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, он станет элементом знакомства команд друг с другом. Задания для блиц-тура команды составляли сами, исходя из собственных программ обучения. А на самом туре просто обменяются друг с другом этими заданиями. Результаты этого тура не будут учитываться в олимпиаде – за него команды получат отдельные призы и дипломы.

— Сама идея такого предметного соревнования с одной стороны выглядит несколько необычной. С другой стороны, вся значительная цивилизация сконцентрирована в больших городах. Поэтому я ожидаю, что уровень соревнований будут очень высокий. Если все пройдет удачно, надеюсь мы в дальнейшем увидим вторую, третью и так далее олимпиады мегаполисов, — сказал профессор кафедры математического механики Дмитрий Трищев. – Надеюсь, школьники получат удовольствие, решая задачи, подготовленные оргкомитетом.

Предметные соревнования пройдут во вторник и в среду на площадках четырех столичных учреждений образования – школа №2030, школа №1329, лицей №1560и гимназия №1514. Задания к ним формировались международными экспертами в обстановке строгой секретности. На самих соревнованиях будут строго следить, чтобы члены команд не пользовались мобильными телефонами и другими электронными устройствами. Обещают даже включить специальные «глушилки». Никакого специального оборудования для предметных заданий не предусмотрено: участники будут пользоваться тем, что уже есть в каждой школе.

— Хорошо, что мы не подчиняемся Международному олимпийскому комитету, — сказал профессор химии и научных связей университета Соганг Южной КореиДухван Ли. – В отличие от обычных олимпийских игр, в нашей научной олимпиаде не будет проигравших. Но мы ценим такие факторы, как честная конкуренция и дружба. Честность является центральным элементом науки. Без честности она не сможет развиваться. Но не стоит забывать, что такая олимпиада – это прекрасная возможность для ребят найти новых интересных друзей.

Итоги состязания будут подведены в пятницу, 9 сентября по результатам двух отборочных туров. Шансы у команды Москвы на победу достаточно велики: в ее состав входят школьники-победители международных и всероссийских олимпиад по физике, химии, математике и информатике.

Мона Платонова