БАНКОМАТ ВЫДАЛ МОСКВИЧКЕ 5100 РУБЛЕЙ ОДНОЙ КУПЮРОЙ

Две купюры необычного номинала, склеенные из трех различных частей, выдал москвичке банкомат «Сбербанка».

Как рассказала Елена Федонина, она сняла 50 тысяч рублей в банкомате, распложённом в ТЦ «Сирень», рядом с метро «Печатники». 35 тысяч она сразу отдала своей знакомой. Две склеенные купюры девушки обнаружили лишь на следующий день. Они состоят из трех частей, одна из которых вырезана из сторублевки.

Как сообщает news.mail.ru, женщина обратилась в отделение банка, где купюру проверили. Сотрудники полиции оформили добровольную передачу купюры на проверку, пообещав дать ответ в течение 15 дней.

«В Facebook я написала в группу “Сбербанка”, и оттуда пришел мне ответ, что подобная ситуация невозможна. Большой блок текста написали о степенях проверки купюр, как охраняется и проверяется хранилище денег, как заправляются кассеты и так далее. Но написали, что они сожалеют, что я вынуждена волноваться», — рассказала Федонина.

Как заявили в Сбербанке, если купюра склеена из трех частей подлинных купюр, ее готовы обменять на новую.

«В обращении клиента, о котором сообщается в СМИ, речь, по всей видимости, идет о купюре, которая склеена из частей подлинных купюр. По правилам Банка России такая купюра подлежит 100% возмещению», — сказал собеседник АГН «Москва».