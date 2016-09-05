ПЯТНИЦА, 13 НЕ ОПРАВДЫВАЕТ ОЖИДАНИЙ ПО НЕПРИЯТНОСТЯМ

Неприятности случаются чаще в сентябре. В первый месяц осени значительно возрастёт число обращений клиентов страховой компании в связи с травмами, ожогами, отравлениями, укусами животных и насекомых и другими неприятными событиями. Вероятность несчастных случаев в сентябре растет на 15%. Об этом говорится в исследовании Страховой Группы «СОГАЗ».

«Вероятность наступления несчастного случая в сентябре почти на 15% выше среднего», — говорится в сообщении страховой группы. В среднем с заявлением на выплату в компанию обращаются 37 пострадавших.

В сентябре 2014-2015 гг в «Согаз» обращались в среднем 43 человека. А самым несчастливым днем стало 20 сентября 2015 года – за выплатами обратились сразу 67 застрахованных.

За последние два года 13-е число выпадало на пятницу четыре раза. «Во всех случаях количество обращений в страховую компанию оказалось заметно ниже среднего показателя. Таким образом, «пятница, 13-е» свою репутацию не оправдала», — говорится в сообщении.

Кроме того, небезопасными признаны октябрь, ноябрь и декабрь (в среднем 40 обращений в день). Еще один неблагополучный месяц – февраль (39 обращений ежедневно).

Как правило, люди получают травмы из-за гололедицы, а также растет число травмированных среди тех, кто увлекается зимними видами спорта.

Самым безопасным месяцем признан июль – число несчастных случаев в этот месяц снижается на 25%.

Фото: кадр из к/ф «Бриллиантовая рука», режиссер-постановщик Л. Гайдай