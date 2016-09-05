О ЧЕМ НИ ГОВОРИ — ВСЕ БУДЕТ ПРО АМЕРИКУ, НОВОГО ГЕГЕМОНА

Директор Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов выступил в МИА «Россия сегодня» с пресс-конференцией «События в Бразилии: актуальная ситуация». Разговор быстро соскочил от успехов Бразилии к подковерной работе спецслужб и масонскому фактору, коль получивший власть в Бразилии Мишел Тремер не скрывает своей причастности к этой непонятной глобальной системе.

По словам ведущего латиноамериканиста России, теоретически в португальской Бразилии не может быть таких горячих эксцессов, как в испанской Венесуэле. Это два разных тренда. Дилму Роусефф сгубили ее же собственные успехи. Надо понимать, что после объявления в прошлом Бразильской империи страна прошла серьезное развитие. Диктатура подняла экономику в 78 раз. Роусефф удалось снизить бедность с 44% до 28% и провести санацию преступных фавел. А это уже был удар по наркомафии и возможностям внешнего влияния.

Бразилия стала лидером по разборкам против США в кази-суде ВТО и выигрывала их.

Кроме того, Роусефф обидела Вашингтон тем, что после скандала с прослушкой не проглотила, как Меркель, а демонстративно отменила визит в США. Как всегда и везде, сыграл свою роль посол США в Бразилии.

Практически повсеместно в Латинской Америке работают транснациональные корпорации по биотехнологии. Но у Латинской Америки есть свои под названием Транслатинос. Пример Китая и Южной Кореи показывает, что если есть крепкое государство, крепкая политическая власть и вы сохраняете суверенитет, вам не очень страшно появление ТНК (транснациональных корпораций) США. Вы должны их контролировать. Китай и Южная Корея блестяще с этой задачей справились. Появились новые центры мировой экономики, появился новый гегемон, этакий Кощей Бессмертный или Змей Горыныч. Все съежились, но потом ожили. Ведут политику вассала.

Владимир Давыдов не специалист в онкологии, однако и его очень удивляет синхронное заболевание раком латиноамериканских лидеров, не очень лояльных к США.

Разговор о Бразилии возвращался к США буквально через фразу. США не смогли переварить социум латинос. В Нью-Йорке модно жить без английского языка на одном испанском, и кухня вкуснее. Нынешние проблемы там Давыдов выводит из ипотечного кризиса Fanny May и Freddie Mac. Некоторым представителям среднего класса пришлось переселиться из города в палатки в лесу. Североамериканцы не привыкли к лишениям и русской устойчивостью к кризису не обладают.

Слова латиномариканиста Давыдова о том, как мир приспособился к роли вассала, в какой-то степени объясняют устойчивость новой империи. Действительно, внутренняя оппозиция США развита больше внешнего противодействия. Самим США сравнение с империей не нравится.