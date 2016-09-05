6 сентября в 9:30 в Пресс-клубе «Московской правды» состоится встреча с известным российским футбольным тренером Валерием Газзаевым.
Прямые включения со встречи смотрите на странице «Московской правды » в Facebook.
Вы можете принять участие в разговоре, оставив свои вопросы Валерию Газзаеву в комментариях к этой странице.
фото polytika.ru
One thought on “ВАЛЕРИЙ ГАЗЗАЕВ ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ «МП»”
Валерий Георгиевич, Вам, как бывшему игроку и тренеру московского «Динамо» вопросы: что (или кто) привело к вылету команды из премьер-лиги?
Что нужно для того, чтобы легендарный московский клуб вернулся в премьер-лигу?
И не думали ли Вы о том, чтобы снова возглавить «Динамо» Москва?
Cпасибо