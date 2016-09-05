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ВАЛЕРИЙ ГАЗЗАЕВ ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ «МП»

by Dewolf -

 6 сентября в 9:30  в Пресс-клубе «Московской правды» состоится встреча  с  известным российским футбольным тренером Валерием Газзаевым.

Прямые включения со встречи  смотрите на странице «Московской правды » в Facebook.
Вы можете принять участие в разговоре, оставив свои вопросы Валерию Газзаеву  в комментариях к этой странице.

фото polytika.ru

One thought on “ВАЛЕРИЙ ГАЗЗАЕВ ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ «МП»

  1. Валерий Георгиевич, Вам, как бывшему игроку и тренеру московского «Динамо» вопросы: что (или кто) привело к вылету команды из премьер-лиги?
    Что нужно для того, чтобы легендарный московский клуб вернулся в премьер-лигу?
    И не думали ли Вы о том, чтобы снова возглавить «Динамо» Москва?
    Cпасибо

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