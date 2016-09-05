ВАЛЕРИЙ ГАЗЗАЕВ ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ «МП»

6 сентября в 9:30 в Пресс-клубе «Московской правды» состоится встреча с известным российским футбольным тренером Валерием Газзаевым.

Прямые включения со встречи смотрите на странице «Московской правды » в Facebook.

Вы можете принять участие в разговоре, оставив свои вопросы Валерию Газзаеву в комментариях к этой странице.

фото polytika.ru