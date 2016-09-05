КОНЦЕРТНЫЙ МАРАФОН К 150-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

13 сентября Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского празднует юбилей – 150 лет со дня основания. К знаменательной дате прославленный вуз, в чьей истории немало великих страниц и достижений, приготовил для зрителей серию концертов, участие в которых примут и выдающиеся выпускники консерватории, и прославленные артисты, которые почитают за честь выйти на сцену в Большого зала МГК.

Начнется праздничный концертный марафон 12 сентября – перед зрителями выступят выпускники МГК, победители крупнейших международных конкурсов, пианисты Андрей Гугнин и Никита Мндоянц. В их биографиях немало лауреатских званий, и нынешним летом к ним прибавились еще по одной награде: Андрей Гугнин завоевал первую премию в Сиднее (Австралия), а Никита Мндоянц выиграл конкурс в Кливленде (США).

В программе концерта — Первый фортепианный концерт Чайковского, композитора, который является символом и русского музыкального искусства, и Большого зала консерватории.

Молодые артисты высказали свои поздравления в адрес альма-матер.

Андрей Гугнин: «Восхищаюсь её прошлым, уважаю настоящее и верю в её блистательное будущее. Уверен, лучшие 150 лет – еще впереди. Играть Чайковского в консерватории имени Чайковского большая честь и ответственность».

Никита Мндоянц: «Московская консерватория всегда была и остаётся для меня родным домом, который вырастил и воспитал меня как музыканта. Бесконечно благодарен всем учителям, с которыми свела меня судьба в годы учебы! В год 150-летия мое искреннее пожелание, чтобы не прерывалась связь поколений, традиции, благодаря которой Московская консерватория остаётся одним из лучших музыкальных Вузов в мире. Исполнить Первый концерт Чайковского в БЗК – для меня знаменательное событие!».

Артисты будут играть в сопровождении Концертного симфонического оркестра Московской консерватории под управлением профессора Анатолия Левина. Во втором отделении концерта будет исполнена сюита из балета «Жар-птица» Стравинского.

13 сентября, в день рождения Московской консерватории, в БЗК гала-концерт с участием камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Юрия Башмета, Зураба Соткилавы (тенор), Виктора Третьякова (скрипка), Николая Луганского (фортепиано) и других выдающихся артистов. Под пальцами ректора Казанской консерватории, народного артиста России Рубина Абдуллина зазвучит исторический орган Большого зала консерватории. В программе вечера – Чайковский, Моцарт, Соросабаль, Пенелья, Рахманинов, Метнер.

14 сентября консерватория приглашает на гала-концерт учащихся Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, студентов Академического музыкального училища при Московской консерватории, курсантов военного института (военных дирижеров) Военного университета. За дирижерским пультом – Анатолий Левин. Специальный гость – Вадим Руденко (фортепиано). Прозвучат произведения Вебера, Мендельсона, Шопена, Чернецкого, Агапкина и конечно же – Петра Ильича Чайковского.

Кульминацией юбилейной серии станет программа 15 сентября, где Сводный симфонический оркестр студентов Московской консерватории под управлением народного артиста России, лауреата Государственных премий Правительства РФ, профессора Валерия Полянского исполнит Пятую симфонию Чайковского. Также в концерте примут участие Квартет имени Бородина, солисты-инструменталисты и вокалисты. Они исполнят камерно-вокальные произведения Даргомыжского, Скрябина и Рахманинова.

Начало концертов – в 19.00.

Алена ВЛАДИМИРОВА.