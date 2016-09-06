ВИДЕОИГРЫ ПОМОГУТ ДИАГНОСТИРОВАТЬ АУТИЗМ НА РАННИХ СТАДИЯХ

Новую методику, позволяющую с высокой точностью диагностировать развитие аутизма у детей, разработали ученые Университета Стратклайда (University of Strathclyde) и Ягеллонского университета (Польша).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в течение нескольких лет отмечает увеличение заболеваемости на 3-5%. Новые методы в виде игры на планшете позволят упростить и ускорить диагностику пациентов.

В ходе эксперимента двум группам детей с диагнозом расстройство аутистического спектра (РАС) и практически здоровых предложили поиграть на планшете — раскрашивать рисунки и кормить героев фруктами.

Датчики, встроенные в планшет фиксировались движения пальцев и рук детей. «Наблюдения показывают, что дети-аутисты более размашисто жестикулируют, прикладывают большие усилия, а также более быстро интенсивно двигают пальцами по сравнению с контрольной группой детей», — пишет портал asmo.ru.

Как отметил доктор Делафилд-Батт, новая методика может стать прорывом в диагностике аутизма — при помощи особого алгоритма можно выявить более глубокие различия между детьми. Точность полученных результатов была достигнута в 93% случаях.

Расстройство аутистического спектра ведет к неспособности общения со сверстниками, к невозможности формирования коммуникационных навыков. В европейских странах и Северной Америке и аутизм диагностируется у одного ребенка из 68.

Фото: hi-news.ru