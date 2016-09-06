ЛЕКАРСТВА НА СПИРТУ СТАНУТ ПРОДАВАТЬ МЕНЬШИМИ ПОРЦИЯМИ

Объем тары спиртосодержащих лекарственных препаратов не должен превышать 25 – 50 мл. В этом случае спиртовые настойки станут приобретать лишь в лечебных целях. Об этом сообщила директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елена Максимкина телеканалу «Россия 1».

«Если спиртосодержащий лекарственный препарат используется с целью злоупотребления или не медицинского применения, то для определенной части населения это будет не выгодно», – заключила Елена Максимкина.

Новый приказ Минздрава о требованиях к объему тары, упаковке и комплектности лекарственных препаратов, в том числе и к объему тары спиртосодержащих лекарственных препаратов, будет опубликован после 7 сентября 2016 года.