ВАЛЕРИЙ ГАЗЗАЕВ: УПРАВЛЯТЬ ФУТБОЛОМ ДОЛЖНЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Шестого сентября 2016 года в Пресс-кулбе «Московской правды» состялся очень интересный разговор с Валерием Газзаевым. Главный редактор Шод Муладжанов озвучил, в том числе, вопросы, присланные нашими читателями на сайт Мосправды. На нашей странице в ФБ можно посмотреть прямые включения с Пресс-клуба.

24 сентября Валерий Газзаев будет баллотироваться на пост главы РФС. В нашем пресс-клубе он четко и ясно изложил свою программу по развитию российского футбола.

Успееем ли подтянуть уровень нашей сборной к чемпионату 2018 года?

Что делать и как развивать детский спорт?

Легионеры в России — зачем они нам?

Ответы на эти и многие другие вопросы слушайте в 14.00 на радио «Московская правда» — полная запись интервью с Валерием Газзаевым.

Видеоверсия появится на ютьюбе.