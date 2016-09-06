В КОТЕЛЬНИКАХ НАЧАЛИ КОНТРОЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВО ВОЗДУХА

Минэкологии Подмосковья обязало ООО «Терминал Березовый», расположенное на юго-востоке Москвы, организовать постоянный контроль за качеством воздуха.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, проверка была проведена по обращению местных жителей, которые заподозрили предприятие в выбросах загрязняющих веществ.

Теперь предприятие ведет мониторинг качества воздуха в санитарно-защитной зоне.

«Все предприятия и организации, имеющие источники выбросов в атмосферу, должны раз в пять лет проводить инвентаризацию выбросов и их источников и разрабатывать проект предельно допустимых выбросов (ПДВ)», — сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.