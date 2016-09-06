ВЛАСТИ МОСКВЫ ОДОБРИЛИ ИНИЦИАТИВУ ЕР ПРОДЛИТЬ ДЕЙСТВИЕ РЕЗИДЕНТНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ ДО 3-Х ЛЕТ

На сегодняшнем заседании правительства Москвы принято постановление о продлении срока действия резидентных разрешений на парковку в столице.

Власти города поддержали инициативу партии «Единая Россия» — новый срок действия разрешений составляет три года. На заседании присутствовал представитель московского отделения партии Николай Гончар. Как сказал мэр Москвы Сергей Собянин, до этого автомобилистам могли оформить парковочное разрешение на один год, что доставляло неудобство москвичам.

«Мы на встрече с «Единой Россией» как-то обсуждали, может не столь глобальный, но существенный вопрос для москвичей — о продлении сроков резидентных разрешений. Сегодня они выдаются на год, было предложение продлить на три года, чтобы люди не ходили каждый год в наши центры за их получением», — сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Документ оформляется в центрах «Мои документы», для его получения горожанам приходилось ежегодно предоставлять полный пакет документов. Продление срока действия резидентного разрешения избавит автовладельцев от излишних хлопотов. Кроме того, сократиться нагрузка на сотрудников центров госуслуг и городского учреждения «Администратор Московского Парковочного Пространства» (АМПП).

«Это была одна из самых частых просьб на встречах с избирателями, — рассказал один из лидеров московских единороссов, депутат Государственной Думы и кандидат в депутаты на предстоящих выборах Николай Гончар, — если житель не собирается переезжать ил менять свой автомобиль, то так часто заполнять документы – действительно неудобно. Каждый год доказывать, что я – это я – это уже бюрократия». «Единая Россия» сумела донести позицию жителей, власти Москвы нас услышали, отметил спикер.

Получить резидентные разрешения на парковку сроком на три года можно уже с 1 ноября 2016 года. При этом, стоимость такого разрешения возрастёт до 9 тысяч рублей. Автовладельцы могут выплатить всю сумму сразу, либо оплачивать парковку ежегодно по три тысячи рублей. Напомним, годовое разрешение стоило 3 тысячи рублей. Также при желании москвичи смогу оформить парковочное разрешение сроком на один или на два года.

Платное резидентное разрешение дает право жителям парковаться в зоне городского паркинга на территории своего района в любое время. Разрешения выдаются автомобилистам, являющим собственниками жилья, зарегистрированы в нем, либо официально его арендуют. Бесплатное разрешение позволяет парковать автомобиль с 20:00 до 8:00.