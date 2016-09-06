ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОБЕД, ТЕМ СЛОЖНЕЕ СЕТКА

Сборная России отправляется на чемпионат мира в Колумбию, где стартует 11 сентября матчем с Таиландом. Незадолго до отлета с корреспондентом mospravda.ru пообщался старший тренер национальной команды Сергей Скорович.

— Сергей Леонидович, сборная России на трех последних чемпионатах Европы становилась вице-чемпионом, а вот на мировых форумах давно не оказывались в призерах…

— Напомню, что четыре года назад мы уже в четвертьфинале попали на Испанию. Была бы сетка по-другому составлена – наверняка прошли бы дальше. Кстати, и сейчас, если в группе обыгрываем всех и выходим с первого места, возможна встреча с Испанией в четвертьфинале, а с Бразилией – в полуфинале. Но у нас достаточно опытная команда — мы прошли с этим составом и чемпионаты Европы, и «Гран-при Бразилии».

— Что скажете о ближайшем сопернике – сборной Таиланда?

— Так просто на чемпионат мира не попадают, а о силе таиландцев свидетельствуют их последние результаты. В августе в ходе международного турнира у себя дома они обыграли Иран – 7:5, а с бронзовым призером Евро-2016 Казахстаном сыграли вничью – 3:3.

— Следом в группе предстоят матчи с кубинцами и египтянами.

— Если брать Латинскую Америку, то там очень техничные команды, много индивидуально сильных игроков, которые обыгрывают «один в один». Что касается африканских сборных, то они исповедуют футбол, при котором оборона построена на 12-15 метрах от ворот, в прессинг практически вообще не играют, но опасны в контратаках.

— Насколько сложно будет играть в Колумбии из-за разницы в часовых поясах и климатических условий?

— Да, уже на протяжении двадцати лет чемпионаты мира не проходят в Европе. У нас опытный медицинский штаб, есть наработанные методики подготовки, но в Колумбии важен еще один нюанс – среднегорье. Скажем, в Бразилии такого не было, играли на равнине. Правда, многие футболисты, входящие в сборную привыкли в составе своих клубов готовиться в условиях среднегорья – «Динамо» регулярно проводило сборы в Андорре, «Синара» — в Кисловодске, и так далее. Кроме того, поскольку среди наших соперников на групповом этапе нет зарекомендовавших себя фаворитов, рассчитываем и на адаптацию в течение первых матчей, а к плей-офф команда начнет выходить на пик формы.

Георгий МОРОЗОВ.

Amfr.ru