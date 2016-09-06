И СКУПЕЦ МОЖЕТ СТАТЬ МЕЦЕНАТОМ

Цветковская галерея… Сегодня о ней знают лишь специалисты-искусствоведы. А во времена оные имя ее основателя упоминалось в ряду с именами крупнейших меценатов и собирателей искусства – Остроухова, Морозовых, Щукина. И, конечно, Павла Михайловича Третьякова, чья знаменитая галерея национального искусства буквально перевернула жизнь богатого московского предпринимателя и банкира Ивана Цветкова.

Иван Евменьевич Цветков (1845–1917), сын бедного священника из крохотного села Симбирской губернии. Был типичным российским самородком, упорством, способностями (особенно математическими), нахрапистостью сумевшим с саамы низов социальной лестницы выбиться наверх и стать человеком уважаемым (он занимал ряд крупных должностей в банках) и состоятельным. Он был очень экономен, а попросту говоря, скуп, как человек, долгие годы живший впроголодь и привыкший считать каждую копейку… Но в один прекрасный день в жизнь этого рассудительного господина вошло Искусство…

И. Е. Цветков точно запомнил эту дату. В 1871 году, будучи студентом Московского университета, он попал однажды в Голицынский музей (частное собрание князей Голицыных) и впервые увидел большое собрание произведений искусства. Позже он вспоминал: «Они были для меня откровением… дали мне новое, неведомое наслаждение и новый интерес к жизни». Цветков стал посещать московские музеи, во время поездки в Европу в качестве репетитора сына князя Гагарина побывал в музеях Берлина, Вены, Берна. А в 1874 году познакомился с коллекцией П. М. Третьякова, впервые открытой для публики. «Здесь я буквально жил, изучал картины, отдыхал душой», – вспоминал он позже. И твердо решил посвятить себя коллекционированию искусства. Он не собирался конкурировать с Третьяковым, а нашел, говоря современным языком, «собственную «нишу»: стал собирать не столько полотна, сколько графику – рисунки, гравюры, даже черновые наброски русских художников. Он уже хорошо был знаком с П.М. Третьяковым и нередко прибегал к его компетентным советам. К 1898 году коллекция Цветкова уже не вмещалась в маленький домик в Кривоарбатском переулке, и он решил строить для нее новый дом.

Осенью 1898 года И.Е. Цветков приобрел за 14 тысяч рублей «пустопорожнее место» на Пречистенской набережной Москвы-реки, сам составил план будущего дома с тонным расположением зал, а по поводу проекта обратился к В.М. Васнецову, знаменитому художнику и прекрасному архитектору, основателю отечественного варианта модерна – неорусского стиля, сочетавшего традиции древнерусского нродного творчества (жемчужины его – фасад исторической Третьяковской галереи, церковь в Абрамцево). Васнецов подошел к делу с большой любовью и ответственностью, в течение двух лет лично следил за строительством, сам выполнил эскизы всех четырех фасадов, изразцов, раскраски. Дом был поставлен на 24 каменных столба, соединенных арками. В 1901 году Пречистенскую набережную Москвы-реки украсил сказочный красно-белый терем (ныне № 29). Вот как описывала его писательница и публицистка Н. Норман-Северова (жена И. Е. Репина):

«Подъезжаем к прелестнейшему особняку, выстроенному по рисунку Васнецова. Спокойные, гармоничные пропорции, славный древнерусский стиль, украшения и фризы майоликовые. И.Е. Цветков выстроил этот дом исключительно для своей картинной галереи. И свет. И распределение комнат – все приспособлено для нее… Поднимаемся по широкой лестнице. Весь вестибюль в картинах русских мастеров. Зала вся увешана. Вдоль стен витрины с рисунками».

Все 12 зал на втором этаже были оформлены в древнерусском духе, также по эскизам Васнецова: резные деревянные украшения, скамьи, лари. Люстры – копии новгородских паникадил эпохи Ивана Грозного. Прямо над лестницей гостей встречало большое полотно В. Перова «Ловля рыбы бреднем», за которым Цветков «охотился» 20 лет. Далее по залам размещались остальные сокровища: рисунки и акварели почти всех знаменитых художников – К. Брюллова, А. Лосенко, П. Федотова, В. Маковского, И. Левитана, И. Репина, В. Васнецова, В. Поленова… Общаясь с газетчиками, постоянно вившимися вокруг него и сравнивавшими его с Третьяковым, Иван Евменьевич неизменно подчеркивал разницу масштабов: «У Третьякова – громадное, дивное исследование по истории искусства, а у меня только его конспект». Тем не менее, к 1915 году за два года до смерти коллекционера, этот «конспект» насчитывал 1819 единиц хранения: 450 полотен, 1373 рисунка, 36 скульптур.

Жилище свое Иван Евменьевич очень любил. Особенно нравилось ему летом сидеть на балконе и любоваться прекрасным видом на Замоскворечье и Кремль. Гостям он непременно показывал видневшуюся вдали стеклянную крышу Третьяковской галереи. Кремль и Третьяковская галерея были для него самыми священными местами Москвы.

В 1909 году И.Е. Цветков широковещательно объявил о намерении передать свою галерею городу Москве (несомненно, памятуя о Третьякове). Но сделать этого не решился, и собрание его оставалось недоступным широкой публике до его смерти в феврале 1917 года. После Октябрьской революции оно было национализировано и открыто для посетителей. В 1926 году Цветковская галерея была расформирована, коллекция передана в Третьяковскую галере. Особняк передавался то одному, то другому ведомству, обстановка была расхищена.

…Судьбе было угодно еще раз вспомнить о старом особняке. В марте 1942 года в Москву прибыли представители Национального комитета «Сражающаяся Франция» для приема авиаэскадрильи, которая впоследствии стала авиаполком «Нормандия–Неман» и прославилась в боях на советско-германском фронте. Главе военной миссии генералу Эрнесту Пети был выделен особняк Цветкова.

Военная миссия Франции находится здесь и сегодня. На стене старого особняка – мраморная доска с фамилиями 42 французских летчиков, погибших в русских небесах в боях с фашизмом. Под ней расположена другая, из темно-серого гранита, на которой высечены слова: «Вы жили недолго, но ярко» – скупой воинский салют русских летчиков своим французским братьям по оружию.

…И все-таки Москва вспомнила о Цветкове. В 1995 году к 150-летию со дня рождения на фасаде особняка появилась наконец мемориальная доска в его честь.

Олег Торчинский.