ПРОТИВОУДАРНЫЙ НОУТБУК ДЛЯ ВОЕННЫХ ПРЕДСТАВЯТ В МОСКВЕ

Самый прочный ноутбук с алюминиевым корпусом для политиков и военных представят на выставке Интерполитех-2016. Он выдерживает перепады температур от -20°С до +55°С, удары до 30G, вибрацию до 200 Гц.

Модель, получившая название ПМВУ-1711, разработана Российским объединением «ПУСК» (Промышленные Управляющие Системы и Комплексы). ПМВУ-1711 имеет 17-ти дюймовый дисплей, 1920*1080 пикселей Full HD и создана на базе процессора Intel i7 3517UE, операционная система: Windows XP или 7, МСВС, AstraLinux. Как сообщает портал http://asmo.ru, ноутбук поддерживает GPS и ГЛОНАСС и надежно защищен от несанкционированного доступа.

Новинка будет представлена в Москве с 18 — 21 октября.