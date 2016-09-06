СОБЯНИН ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ МАССОВОЙ ВЫДАЧИ ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

Выдача открепительных удостоверений должна быть ограничена. Талоны для участия в выборах выдаются в исключительных случаях, исходя из соображений целесообразности. Например, иногородним гражданам.

В организациях, работа которых организована по принципу непрерывного цикла, необходимо изменить посменный график работы, чтобы сотрудники могли проголосовать в районе проживания. Как заявил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, выдавать открепительные в массовом порядке недопустимо. Он поручил Мосизбиркому взять под особый контроль выдачу открепительных удостоверений.

«Когда мы проводили выборы в Мосгордуму, мы вообще отменили систему открепительных. На федеральных выборах это сделать невозможно, люди перемещаются из региона в регион, они должны иметь конституционное право проголосовать. Но, с другой стороны, я считаю, что предприятия непрерывного цикла, строительные компании должны создать такой график работы, чтобы дать возможность москвичам проголосовать на том участке, где они зарегистрированы и не устраивать там какие-то коллективные голосования на предприятиях. Это должно быть вообще исключено. Что касается иногородних, они имеют право потребовать выдачу открепительных удостоверений, но это должно быть сделано по доброй воле, а не по инициативе администрации предприятия», — подчеркнул мэр.

О случаях массовых запросов на выдачу открепительных удостоверений мэр просил проинформировать его лично. «Валентин Павлович, если будет применяться явно административный нажим, прошу меня незамедлительно информировать о подобных случаях», — обратился Сергей Собянин к председателю Мосгоризбиркома В.П. Горбунову.

В настоящее время для участия в голосовании на выборах депутатов Госудумы в Москве уже выдано более 6 тысяч открепительных удостоверений.