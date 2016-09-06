В МОСКВЕ ЗАПРЕТЯТ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ

Во время празднования Дня города, 10 и 11 сентября в центре столицы будет запрещена продажа алкогольной продукции. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка. Запрет будет действовать на улице Тверская, Манежной площади, Охотном ряду и Площади Революции.

«Продажа алкоголя в местах массовых гуляний будет ограничена, конечно, это не весь центр, а во всех кафе, ресторанах и магазинах, которые расположены на ул. Тверская, Манежной площади, Охотном ряду, Площади Революции. Там продажа алкогольной продукции будет запрещена с самого утра, 10 и 11 сентября», — сказал А.Немерюк.