СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЛЕКАРСТВО ОТ ИЗМЕН?

Простить или попрощаться: что делать, если в отношениях завелся третий лишний, – узнаете в документальной драме «Измены» на «Домашнем».

Измена… Такое обыденное и в то же время леденящее душу слово. От нее не застрахованы ни признанные красавицы, ни образцовые домохозяйки, ни успешные бизнес-леди. Как гром среди ясного неба, она может обрушиться на любую, даже самую крепкую пару. Но что стоит за ней: природная полигамность, скука или неудовлетворенность сексуальной жизнью? Можно ли провести профилактику неверности? И как справиться с депрессией, если поймал любимого человека с поличным?

Каждая серия – это рассказ о реальном случае предательства, проанализированный сексологом и экспертом по семейным отношениями Андреем Румянцевым. Его цель – помочь героям разобраться в причинах произошедшего и принять правильное решение.

Андрей Румянцев, сексолог: «Я ищу ключ к пониманию явления измены повсюду: в научных трудах, литературе, картинах, музыке и даже своей жизни. Пока мне не удалось найти средство, которое моментально бы вылечило боль и искоренило неверность на корню. Но я не сдаюсь и продолжаю поиски. Ведь каждая новая история приближает меня к заветной цели».

Можно ли склеить разбитый сосуд? И есть ли шанс восстановить веру в любовь, потеряв доверие, – с 12 сентября смотрите в 13:15 на «Домашнем».