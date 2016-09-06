СНАЧАЛА ОНИ ИЩУТ ГРИБЫ, ПОТОМ ИЩУТ ИХ

С наступлением грибного сезона работы у подмосковных спасателей стало значительно больше. Чаще всего в лесах теряются пожилые люди. С начала года спасатели вывели из лесных массивов 253 человека, в том числе 21 ребенка. К поиску грибников привлекают не только спасательные бригады и отряды добровольцев, но и вертолеты МЧС.

В прошлом году в Подмосковье была усовершенствована система поиска людей в лесах. На территории области действует «Система-112», которая позволяет автоматически определить местонахождение звонящего. «Если телефон пострадавшего заряжен и исправен, спасатели, имея географические координаты, смогут сориентировать человека на выход из леса, либо оперативно направить на помощь поисковый отряд», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов.

Разыскать заблудившегося в лесу человека, если его мобильный разряжен, гораздо сложнее.

Отправляясь в лес, расскажите своим близким в какое место направляетесь и когда вернетесь. Лучше одевать одежду ярких цветов, а при себе иметь свисток, фонарик, запас продовольствия и воды и заряженный мобильный телефон. Людям, страдающим хроническими заболеваниями, нужно иметь при себе лекарства.

В Московской области действует единый телефон спасения: 112.