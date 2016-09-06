ПАВЕЛ ХОМСКИЙ СКОНЧАЛСЯ В МОСКВЕ

В Москве на 92-м году жизни после долгой болезни скончался режиссер и художественный руководитель Московского академического театра имени Моссовета, народный артист РСФСР Павел Хомский. Печальную новость сообщили сотрудники пресс-службы театра.

Хомский прослужил в театре имени Моссовета более 40 лет. Почти 16 из них – в качестве его художественного руководителя. В театре он поставил такие нагремевшие по всему миру спектакли, как «Иисус Христос — суперзвезда», «Белая гвардия», «Сирано де Бержерак», «Король Лир», «Опасные связи» и многие другие.

Многие годы Павел Хомский преподавал в Гиттисе. Он воспитал целую плеяду талантливых учеников. У Хомского учились Михаил Филиппов и Юрий Еремин, Александр Абдулов и Станислав Садальский, Ольга Остроумова и Евгения Крюуова, и еще многие многие другие.

На счету режиссера более 90 спектаклей, которые он ставил не только в России, но и в США, Испании, Франции…

О времени и дате похорон мастера сцены будет сообщено дополнительно. «Мы не знаем, когда пройдут похороны, на каком кладбище будет похоронен Павел Осипович. Скорее всего, это станет известно в среду или во вторник вечером», — сообщили в пресс-службе театра имени Моссовета.