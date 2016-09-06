ОЛИМПИАДА СПОСОБНОСТЕЙ «АБИЛИМПИКС»

В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная старту региональных отборочных этапов конкурсов профессионального мастерства международного движения по поддержке людей с инвалидностью «Абилимпикс».

Международные соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов проходят по олимпийской системе и включают в себя конкурсы по 45 профессиям, востребованным на российском рынке труда. Итогом отборочных этапов в 50 регионах РФ станет Национальный чемпионат в ноябре 2016 года в Москве. Финальный этап второго национального чемпионата «Абилимпикс» пройдет 12 — 13 ноября по 45 компетенциям среди студентов и молодых специалистов и по шести компетенциям среди школьников, в нем примут участие четыреста конкурсантов из шестидесяти регионов России. Обеспечивать проведение конкурсов будет тысяча волонтеров.

Президент АНО «Абилимпикс» Лидия Фролова рассказала, что демонстрация личных качеств «Абилимпикс» это очень личная история. Основной миссией конкурса является социализация и трудоустройство его участников в дальнейшем. Тот самый мостик между инвалидами и работодателями. Участие в конкурсе может развернуть в сторону толерантности и человеколюбия. В прошлом году было 254 участника по 30 профессиям. Девочка с ДЦП из Крымска в свой город вернулась героем, теперь она учит детей с ДЦП фотографии. Мальчик, инвалид по слуху, соревновался со взрослыми во Франции. Сначала растерялся, но подержался за российский флаг — и стал бронзовым призером. «По статистике, многие выпускники коррекционных школ не планирует дальнейшее обучение. После конкурса — идут учиться. Мы немножко опережаем коллег за рубежом. У них конкурс — прежде всего праздник. Мы решили, надо дать возможность инвалидам работать. Доступны сложные инженерно-технические профессии. Добавляем свои профессии и будем их пробивать. Праздник праздником, но нужны жесткие правила, которые убирают абсурд. В других странах отношение к инвалидам более толерантно, но мы их обгоняем в другой области. Изучаем опыт Финляндии, где люди с инвалидами интегрированы. Мы, я думаю, к этому тоже придем», — рассказала Лидия Орлова.

В некоторых профессиях инвалиды превосходят обычных людей. Например, лучше слепых массажистов работать никто не может. Есть такой центр маммографии, где слепые своими чувствительными пальцами определяют новообразование, и туда стоит очередь. У нас есть опыт слепых ювелиров, крупная фабрика забрала весь выпуск. Один из участников конкурса раньше был офицером и ослеп в зрелом возрасте — стал лучшим дереворезчиком.

Директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального образования Министерства образования и науки РФ Наталия Золотарева продолжила тему. «Люди с синдромом Дауна – лучшие пекари, они добродушны, для хлеба это важно, — добавила она. — Минобром поставлена задача трудоустройства людей с ограниченными возможностями. История многоплановая. Не каждый хочет быть чемпионом, но наблюдая за чемпионами, понимает – я тоже могу. Трудоустройство – это важно, но у нас несколько целей. Показать детям и родителям, что есть спектр профессий, которые позволят им быть успешными и значимыми на рынке труда. Следующая цель – формирование пула экспертов-преподавателей, которые готовы учить эту категорию. На площадке РГСУ они пройдут дополнительное обучение в части работы с инвалидами. У нас по каждой компетенции имеется набор партнеров, которые готовы вкладываться. Обратная связь показывает, какие специальности нужны.

Руководитель Национального центра развития конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» Юрий Дацков думает выйти на такой уровень, что крупные российские компании будут охотиться за победителями конкурса. «У нас представлены строительные специальности – кирпичная кладка, штукатурка, строительство, токарные и фрезерные станки с ЧПУ. Системное администрирование. Парикмахерские услуги. Всего 45 профессий широкого спектра. В Екатерининском парке у станции метро «Достоевская» будут соревноваться по тридцати специальностям. Каждый регион пришлет конкурсантов по компетенциям, которые ему интересны. Например, столяр-краснодеревщик приехал только один» — рассказал Дацков.

Журналистский вопрос скорее обратный. Не все хотят быть великими победителями и олимпийскими чемпионами. Многие инвалиды стесняются демонстрировать себя широкой публике. Большинство хочет просто жить. Советская система массового трудоустройства инвалидов была разрушена, очевидно, проект «Абилимпикс» направлен на восполнение этого пробела.

Лев МОСКОВКИН.