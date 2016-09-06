УМЕРЛА ПОЭТЕССА НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА

Русская поэтесса, драматург и литературовед Новелла Матвеева, скончалась в воскресенье на подмосковной даче под Химками.

Об этом ТАСС сообщил заместитель главного редактора «Литературной газеты» Леонид Колпаков.

«Мы только что получили очень печальное известие — скончалась Новелла Николаевна Матвеева. Это произошло вчера на ее даче недалеко от Химок. Ей был 81 год», — сказал Колпаков.

О дате и месте похорон пока не сообщается.

Новелла Матвеева является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2002, за сборник стихотворений «Жасмин») и Пушкинской премии в области поэзии (1998).

Фото:novella-matveeva.ru