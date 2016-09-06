ФЛЕШМОБ «КТО ТВОЙ УЧИТЕЛЬ?»

Во всероссийском флешмобе, который запускает Московский городской педагогический университет ко Дню учителя, могут принять участие все желающие.

Участникам флешмоба предлагается записать на видео воспоминание о каком-нибудь своем учителе (1-2 минуты), выложить ролик на youtube или в любой социальной сети с обязательными хештегами флешмоба #ктотвойучитель и #деньучителя, а также передать эстафету трем друзьям с призывом рассказать о своих любимых педагогах. Также получившееся видео можно выслать на почту pressa@mgpu.ru с названием письма «Кто твой учитель?». Видео можно записывать на любое устройство, например, на смартфон, в том числе в формате селфи.

Свое воспоминание об учителе можно будет записать на фоне стрит-арт объекта «Учителя-супергерои» во внутреннем дворе МГПУ (2-й Сельскохозяйственный проезд, 4) в следующие дни:

20 сентября (12:00 – 16:30);

21 сентября (16:00 – 20:00);

24 сентября (10:00 – 14:00).

Из самых ярких, интересных видеовоспоминаний будет смонтирован фильм, который Университет представит на пресс-конференции, посвященной Дню учителя, в начале октября.

— Этот флешмоб про людей, которые очень сильно повлияли на нас всех. Отличник ты или двоечник, на твоем пути обязательно был или есть учитель, которого ты вспомнишь теплым словом и о котором расскажешь какую-нибудь трогательную или смешную историю. Это не обязательно должен быть именно школьный педагог. Мы трактуем это слово шире: любой человек, который сыграл важную роль в твоей жизни, наставник, мастер, — так объяснил идею флешмоба ректор МГПУ Игорь Реморенко.

Акция приурочена к Международному дню учителя, который традиционно отмечается в российских школах в первую субботу октября.

Мона Платонова.