Издательство «Вече» совместно с проектом «Редкие земли» под предводительством главного военспеца России Дмитрия Рогозина совершило невидимый подвиг на полях гибридно-информационной войны, выпустив книгу «Война и мир в терминах и определениях. Военно-технический словарь». Ни генетического, ни этнического оружия в этом словаре не оказалось.

Словарь вышел тиражом три тысячи под общей редакцией зампреда правительства, председателя коллегии ВПК Дмитрия Рогозина. Сегодня в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная презентации книги.

Главный редактор издательства «Вече» Сергей Дмитриев с удовольствием сообщил, что его издательству посчастливилось стоять у истоков этого проекта. В 2011 году, когда Рогозин был послом в НАИО, выпустили Военно-политический словарь. Та книга давно разошлась, но есть надежда на переиздание. Новый проект военно-технического словаря будет продолжаться и развиваться.

Работа над словарем шла около года и потребовала участия ведущих российских ученых и экспертов, генеральных конструкторов вооружения, военной и специальной техники, а также Российской академии наук.

В чем проблема — рассказал зампред коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, один из составителей словаря Юрий Михайлов. Каждое слово в словаре согласовывалось во множестве ведомств. Две трети пришлось выбросить. Для специалистов предполагается выпустить закрытое приложение ДСП. Поскольку есть специфика войны и мира, и существует много не подлежащей разглашению информации. Составители словаря не собирались рассказывать историю того или иного оружия. Предполагалось рассказать, на что тратятся народные деньги, как строится военно-промышленная политика, дать информацию о крупных международных центрах. Для обложки взяли камуфляж формы «Ратник».

Генеральный директор издательского дома «Оружие и технологии» Сергей Осинин отметил большой иллюстративный фонд. Большинство статей словаря снабжены картинками.

Редакционный директор журнала «Редкие земли» Владислав Стрекопытов подчеркнул, что в процессе подготовки участвовало несколько издательств. Медиа-проект «Редкие земли» направлен на обеспечение стратегической безопасности России.

Отвечая на вопросы «МП», Юрий Михайлов утверждал, что пучковое оружие не разработано, это не лазерное оружие. Что касается биологического оружия, по-видимому, по нему нет специалистов.

Остался вопрос: чего тогда испугались астронавты США, пролетая на орбите над полигоном Сары-Шаган с неназванным объектом ПВО?

Надо отдать должное разработчикам. Словарь может быть и не всеохватен, но выверен и по своей части развеивает множество мифов. То же можно сказать и о военно-политическом словаре, в нем нет ни гибридных, ни просто информационных войн. А с ними даже ядерное оружие лишается значительной доли своей силы, коль удалось на какое-то время убедить достаточно много народу, что все ракеты России давно заржавели.

По биологическому и генетическому (этническому) оружию распространяются эффективные пугалки. Несколько стран его действительно разрабатывали. США продолжают работы. И в России специалисты есть. Однако успехи более чем скромные, намного дальше от результата, чем пучковое оружие. К тому же людям так задурили голову, что фактически доказали факт: самое эффективное генетическое оружие – это телевизор.

Демонстрации парадов и учений, превентивные действия в Крыму после референдума заставляют возвращать мозги на место. В России ВПК пережил давление и провал, но выжил и сохранил специалистов. На рубль финансирования результат намного выше, чем в тех же США. Если б не российское оружие ядерного сдерживания, мы б сидели в другой с тране и в другом качестве.

Лев МОСКОВКИН.