ЕГЭ НА 100 И ПИКНИК НА 100

Московский центр качества образования наградил победителей городского конкурса лучших советов по подготовке к ЕГЭ «ЕГЭ на 100».

Мероприятие проводилось в формате пикника – на траве были расставлены цветные пуфы для гостей, на столах – угощения и чай. Участники общались и обменивались опытом сдачи ЕГЭ. Главным фаворитом праздника стал десятикилограммовый 3D-торт в виде планшета, изготовленный московским колледжем № 67.

Лучшие работы конкурсантов были выявлены по нескольким номинациям: «Видео», «Текст», «Изображение» и «Презентация».

— Сегодня Московский центр качества образования пригласил нас не на диагностику, а на настоящий пикник в московском парке! В конкурсе «ЕГЭ на 100» ученики школы № 1034 заняли 1 и 2 места. Детям очень понравилось, а я рад правильному выбору формата этого мероприятия, – сказал учитель школы № 1034, победитель конкурса «ЕГЭ на 100» в номинации «Видео» Ильдар Хусаинов.

Во встрече принимали участие как выпускники 2016 года из Государственной столичной гимназии и школы № 2036, набравшие высокие баллы на ЕГЭ, теперь они уже студенты московских вузов, так и те, кому еще только предстоит сдавать единый государственный экзамен в этом учебном году.

-Я набрал 90 баллов на ЕГЭ по пяти предметам. Три из них были для меня, скорее, хобби – это география, история и английский язык, я ими всегда увлекался. Чтобы набрать высокие баллы на экзамене, нужно выбирать те предметы, которые тебе нравятся, которые тебе интересны, – отметил выпускник Государственной столичной гимназии Федор Ушаков. — Бояться ЕГЭ не нужно, тогда не будет ни волнения, ни ненужных переживаний, главное – заранее готовиться, не откладывая все на последний день.

Победители и призеры конкурса «ЕГЭ на 100» также дали несколько полезных советов школьникам.

— Очень важно, чтобы ребенок, приходя на экзамен, понимал, что он должен сейчас собраться. И на 100 процентов выложить свои знания, что бы ему не помешали ни волнение, ни растерянность, ни переживания. Большую часть своих рекомендаций в конкурсной работе я посвятила именно психологической готовности, объяснила, как могут помочь педагоги, родители и как самому ребенку подготовиться психологически к сдаче ЕГЭ. Чтобы всем стало ясно, что ЕГЭ совсем не сложный, совсем не страшный, и все ученики, заканчивающие школу, могут его сдать, – сказала педагог-психолог центра образования №1602, призер конкурса «ЕГЭ на 100» в номинации «Презентация» Наталья Горячева.

Наша справка

Конкурс советов «ЕГЭ на 100» был объявлен Московским центром качества образования в начале марта. Его цель – узнать и раскрыть секреты, которые помогают всем участникам образовательного процесса эффективно и комфортно пройти итоговую аттестацию. В конкурсе принимали участие школьники, их родители и учителя. Все советы по подготовке к ЕГЭ будут собраны воедино и выложены в открытом доступе в мультимедийном сборнике на сайте центра. Лучшие работы участников уже можно посмотреть в соцсетяхFacebook и ВКонтакте.

Мария Соловьева