МОСКВА ПРЕВРАТИТСЯ В РОССИЙСКИЙ ГОЛЛИВУД

В День города любой сможет стать кинозвездой, а памятники «заговорят». В свой 869-й день рождения столица на 2 дня превратится в настоящую «фабрику грез», прогуливаясь по площадкам которой, москвичи и гости города смогут встретиться с героями любимых кинолент и даже попробовать себя в качестве киноактеров.

Как рассказал руководитель Департамента культуры г. Москвы Александр Кибовский, праздничная программа будет продолжаться в течение 10 и 11 сентября: «Для горожан и гостей столицы приготовлено свыше 1 тыс. мероприятий на 212 площадках в центральной части города и во всех административных округах, а предполагаемая численность участников может достичь 10 млн. человек».

На Тверской развернется масштабная экспозиция, посвященная отечественным фильмам: на 10 площадках от Козицкого переулка до Манежной площади будут воспроизведены декорации и атрибуты фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Я шагаю по Москве», «Ночной дозор». В 5-ти кинотеатрах-шатрах будут постоянно показывать самые популярные кинофильмы. Программу кинопоказов «Кинопанорама Москвы» организаторы составляли совместно с Союзом кинематографистов России и кураторами российских фестивалей. Картины предоставили Госфильмофонд, фестивали «Кинотавр», «Святая Анна», «Видение», «Зеркало», ВГИК имени С.А. Герасимова и Высшие курсы сценаристов и режиссёров, а также многие московские киностудии и кинокомпании.

Пройдут флешмобы, концерты и встречи с известными актерами и режиссерами. А на Манежной площади каждый желающий сможет принять непосредственное участие в съемках фильма «Стиляги»: загримировавшись и получив необходимый реквизит, дебютанты прямо с московской улицы смогут войти в волшебный мир кино.

«Праздничный контент подготавливался с учетом мнения граждан, которые прислали на портал «Активный гражданин» более 1,5 млн. пожеланий и предложений. Причем были пожелания, которые возникли впервые, как например «читающие памятники», — отметил Александр Кибовский.

«Ожившие» памятники великим русским поэтам будут «читать» свои произведения, которые озвучили известные актёры или сами авторы.

Уникальным событием второго дня – 11 сентября, переносящим нас в атмосферу футуристического блокбастера, станет грандиозный парад городской техники на Садовом кольце, в котором примут участие 675 автомобилей. После трехчасового проезда по кольцу зрители смогут подробнее ознакомиться с участниками парада на выставке, которая откроется на улице Красная Пресня. В этом мероприятии будет участвовать техника таких ведомств, как Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения (УГИБДД), Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) по Москве, столичных департаментов транспорта и здравоохранения, а также музея «Московский транспорт».

А завершится этот день велопроездом «Артист», в котором примут участие знаменитые актеры и все желающие.

Сергей ИШКОВ