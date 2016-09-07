«ДЕНЕГ НЕТ, ЗОВУТ ОЛЕГ»: ДЕЙНЕГА МИЛЕНА ПРЕЗЕНТУЕТ НОВЫЙ СИНГЛ

11 сентября в Караоке-Клубе «SHAT UP» (Театральный проезд, 3, стр. 3) состоится презентация клипа и сингла в исполнении Дейнеги Милены и группы «Вера нации».

Милена Дейнега — певица, актриса, телеведущая на канале «MusicBoxGroup» и автор многочисленных стихотворных произведений. Милена также официально признана медийной личностью, её можно увидеть в эфире таких российских телеканалов, как « НТВ», « Домашний », « РЕН ТВ », « Телеканал Мир », « ТВЦ », « ТВ — 3 », « Россия -1» и «ЛДПР ТВ ».

Несмотря на современный и эпатажный образ Милены, в своем репертуаре она имеет множество лирических композиций. Например, « Желтых листьев след » ( совместно с Сергеем Соросом ) и « Романс Луны »( совместно с Евгением Кемеровским ).

В числе приглашенных на презентацию звезд – Прохор Шаляпин, Карен Аватесян, Шариф Ромади, Сергей Пенкин, Наталья Гулькина, Игорь Христенко, Самуэль, Шура, Евгений Кемеровский, Михаил Гребенщиков и другие.

Мероприятие будет вести актер театра и кино, телеведущий Роман Огнев.

На мероприятии действует дресс-код: гостей приглашают одетыми в стиле СССР, приветствуются тельняшки, пионерские галстуки, шапки-ушанки, гольфы, а также «Бомжпати».

Организаторы обещают атмосферу сплошного юмора и дух времени СССР, Девушки хостес будут раздавать талончики на перловую кашу, соленые огурцы и шпроты и т.д.

Можно будет посмотреть выступления звезд российской эстрады, поучаствовать в конкурсах и в розыгрыше меховой жилетки от партнера мероприятия.

Партнеры: «MEХ-SHOP.RU», «Русский Стандрат», «Эстель», «Фанагория», Караоке-Клуб «SHAT UP»

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