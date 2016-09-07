ПАРАЛИМПИЙЦЫ. КАК ЗАЧЕРКНУЛИ СПОРТИВНУЮ СУДЬБУ

Как ни старались российские спортсмены-инвалиды отстоять свое право выступить на XVлетних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, которые сегодня стартуют в Бразилии, путь на этот крупнейший международный форум атлетов с ограниченными физическими возможностями решением Международного паралимпийского комитета для них оказался закрыт.

Вердикт МПК, согласно которому представители нашей страны не примут участие в главных паралимпийских стартах четырехлетия, президент Паралимпийского комитета России Владимир Петрович Лукин назвал бесчеловечным.

Иначе оценить его нельзя. Одним росчерком пера перечеркнуты спортивные судьбы сотен ни в чем неповинных людей, которые активно готовились к соревнованиям в Бразилии, в предварительных квалификационных состязаниях в жесткой конкуренции с сильными соперниками завоевав соответствующие лицензии – но 267 завоеванных путевок у них были отобраны и переданы другим атлетам.

«Я считаю, что российское правительство катастрофически подвело своих паралимпийцев, — сказал президент МПК Филипп Крэйвен, объявляя об отстранении россиян. — Их медали были поставлены выше моральных ценностей, и это отвратительно. Полная коррумпированность антидопинговой системы идет вразрез со всеми правилами и бьет в самое сердце паралимпийского спорта. Эта система показывает вопиющее пренебрежение к здоровью спортсменов, и ей просто не место в паралимпийском движении. Жажда славы любой ценой серьезно повредила целостность и имидж всего спорта, это привело к разрушительным последствиям для ПКР и паралимпийцев РФ».

Тем не менее, борьба за то, чтобы российским спортсменам все же разрешили выступить на стадионах Рио-де-Жанейро, была очень напряженной и велась буквально до последнего дня.

В подтверждении этого напомним хронологию события.

12 июля, когда в самом разгаре был допинговый скандал, связанный с российским олимпийцами, Паралимпийский комитет России получил от Международного паралимпийского комитета официальную информацию о том, что к нему никаких претензий нет. Но уже через десять МПК объявил о начале процесса приостановления членства ПКР в этой организации.

А 7 августа 2016 года Международный Паралимпийский комитет приостановил право членства ПКР в МПК. В связи с этим ПКР потерял возможности подавать заявки на участие спортсменов в Паралимпийских играх в Рио. Основанием для приостановки членства ПКР стал так называемый «Доклад Макларена». Спортивный Арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил поданную ПКР апелляцию на действия МПК. Федеральный суд Швейцарии 31 августа так же не удовлетворил ходатайство ПКР о принятии срочных временных обеспечительных мер о допуске россиян на Паралимпиаду, поданное совместно с апелляционной жалобой ПКР на решение CAS. В этот же день более 150 российских параатлетов получили отказы МПК о допуске на Игры в Рио в индивидуальном порядке.

Как бы там ни было, В Рио-де-Жанейро будет разыграно 528 комплектов медалей в 22 видах спорта — впервые в программу Паралимпиады были включены триатлон и параканоэ. В соревнованиях примут участие более 4300 спортсменов из более чем 160 стран, в том числе и команда беженцев под флагом IPC — в ее состав включены два атлета.

Тем временем сегодня стартуют всероссийские соревнования для российских спортсменов, отстраненных от Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Церемония их торжественного открытия пройдет сегодня 7 сентября в столичном концертном зале «Крокус Сити Холл».

В турнире примут участие 263 спортсмена. Соревнования состоятся на площадках учебно-тренировочных центров «Новогорск» и «Озеро Круглое», а также спортивных базах Москвы и Московской области 8—9 сентября.

v:shapes=»_x0000_i1025″> Инициатором проведения турнира стал президент РФ Владимир Путин, который заявил, что в связи с недопуском команды к Играм для спортсменов будут организованы специальные соревнования, на которых они смогут показать свое мастерство. Причем призовые на соревнованиях будут идентичны олимпийским.

На турнире будут представлены 18 видов спорта: академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, легкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, стрельба из лука, велоспорт, волейбол сидя, голбол, дзюдо, конный спорт, настольный теннис, теннис на колясках, триатлон, фехтование на колясках, мини-футбол, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом. соревнования пройдут по семи видам спорта, еще по одиннадцати планируются устроить мастер-классы.

Владимир САЛИВОН.