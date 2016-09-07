МОСКВИЧИ И ЕР ФОРМИРУЮТ ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС СТОЛИЦЫ

В список территорий с особо охраняемым природным статусом могут включить природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино», а также десятки зеленых территорий в других округах Москвы.

По состоянию на 7 сентября 2016 года от жителей Москвы поступило более 3 тысяч предложений по формированию защитного Зелёного пояса вокруг мегаполиса. Проект запущенный московскими единороссами в конце августа, позволит поддержания благоприятную экологическую обстановку в столице и создаст дополнительные места для отдыха.

«На сегодняшний день у нас совокупно свыше 3 тыс. различных предложений от граждан, инициативных групп, они поступали и на сайт, и в ходе встреч наших активистов», — сообщил руководитель исполкома регионального отделения партии Олег Смолкин на заседании рабочей группы московского отделения партии «Единая Россия».

Статус «зеленого пояса» запрещает размещать в зеленых массивах отходы первого-третьего классов опасности, опасные производственные объекты и склады минеральных удобрений. Для нарушителей предусмотрены штрафы от 4 тысяч до 500 тысяч рублей. Согласно закону, принятому депутатами Госдумы 17 июня 2016 г., в таких лесопарках нельзя устанавливать перерабатывающие и обрабатывающие комплексы. Строительство на таких территориях запрещено, за исключением линейных сооружений для отдыха и занятий спортом.

Для продвижения проекта в «Единой России» создана рабочая группа, в которую вошли общественные деятели и депутаты Мосгордумы Зоя Зотова и Александр Семенников, депутаты Госдумы Николай Гончар и Владимир Крупенников, член Общественной палаты Москвы Александр Гинзбург, телеведущий Петр Толстой, а также детский врач Дмитрий Морозов.

Свои предложения активные москвичи могут отправить на электронную почту проекта, либо принять участие в выездных заседаниях рабочей группы по формированию территорий будущего зеленого пояса Москвы.

На момент вступления закона о создании «зеленых поясов» — 1 января 2017 года – в «Единой России» намерены сформировать окончательный список охраняемых зеленых зон Москвы.