ГОРОДСКАЯ РЕКА — БЕТОННЫЕ БЕРЕГА

Реки, протекающие в черте города, всевозможные пруды и природные водоемы с незапамятных времен всегда были в центре внимания горожан. И почти всегда вставали вопросы: «Есть тут рыба? А можно ли купаться?». Вернутся ли к жизни московские реки и пруды, выяснял корреспондент «МП».

Понятно, что в больших мегаполисах, к которым относится Москва, вопросов к экологическому состоянию городских рек, ручьев и прочих водоемов предостаточно. И состояние их во все времена желало лучшего. Ведь с дорожного полотна и промышленных предприятий в них попадает немало вредностей.

— Как сегодня экологи оценивают состояние водных ресурсов столицы? — задаю вопрос председателю экспертного совета Московского городского общества защиты природы, ответственному редактору Красной книги города Москвы Борису Смойлову.

— Сегодня вода во многих водоемах Москвы худо-бедно отвечает санитарным нормам, однако, сейчас возникла другая общегородская проблема.

— Что за проблема?

— Дело в том, что вот уже несколько лет подряд вместо естественных берегов стали устраивать каменные набережные. В прибрежных зонах размещаются автостоянки, стационарные объекты общепита и пикниковые точки, а всю пойменную растительность заменяют примитивными зелёными насаждениями типа «деревья на газоне». Всё это лишает реки и пруды природных качеств, делая их непригодными для обитания большинства представителей водной и околоводной флоры и фауны. В результате такие практически мёртвые водные объекты не только теряют рекреационную привлекательность, но и становятся опасными в санитарном отношении.

— Помнится, в начале 2000-х годов была принята специальная программа по экологической реабилитации городских рек и водоемов в пределах МКАД. Как сейчас обстоят дела?

— Не лучшим образом. Дело в том, что в Москве даже на особо охраняемых природных территориях почти все реки и пруды находятся в ведении Мосводостока – организации сугубо инженерного профиля, для которой московские речки и пруды – это коллекторы для приёма и быстрого переноса ливневых стоков или же отстойники. Природные качества водных объектов — какие-то там кувшинки и рдесты, рыбы и утята — для этого ведомства ровным счётом ничего не значат.

Нельзя сказать, что в нашей столице не уделяется внимания городским рекам и прудам. Сейчас запланировано грандиозное благоустройство берегов реки Москвы на всём её протяжении в пределах МКАД. Весь вопрос в том, что понимают под экологической реабилитацией проектировщики и те, кто заказывает проекты, и чем для водных объектов завершаются подобные работы, на которые из бюджета Москвы выделяются колоссальные суммы. Вполне возможно, Москва-река станет чистой, и в ней будут водиться налимы и стерляди, а по берегам расти ивы и камыши, где будут гнездиться птицы и нереститься рыба. Но судя по тем рекам и прудам, которые уже «приведены в порядок», ничего подобного ожидать нельзя.

Пожалуй, самым показательным примером является река Яуза. На памяти ряда поколений москвичей эта многострадальная река всегда была грязной и находилась явно в неблагополучном состоянии, но в ней, тем не менее, водилась какая-то рыба, кое-где над водой порхали стрекозы, а на мелководьях цвели жёлтые кубышки и даже занесённая в Красную книгу Москвы кувшинка белоснежная. Вдоль русла местами сохранялась низкая пойма с заводями, старицами, луговой и болотной растительностью, которая после сильных дождей и во время весенних паводков принимала на себя избыток воды и препятствовала затоплению прилегающих улиц и территорий. Самое главное, что река всё же сохраняла некоторые свои природные качества и даже способность к самоочищению, которые вполне можно было бы сохранить и усилить при настоящей её экологической реабилитации.



Проекты, направленные на сохранение живой природы, не предусматривают таких дорогостоящих работ, как бетонирование, укрепление берегов искусственными материалами, укладка тротуарной плитки и бортового камня, установка бессчётного числа уличных фонарей, замена почв на искусственные почвогрунты, а естественной растительности – на низкотравные газоны и цветники.

Именно к такому коммерчески выгодному инженерному благоустройству и свелась вся «экологическая реабилитация» Яузы, после чего она из грязного, но всё-таки живого природного водотока превратилась в подобие какого-то непонятного гидротехнического сооружения с ещё более грязной водой. Пологие берега реки и её стариц, которые в определённой мере были защищены от загрязнения и летнего перегрева густыми зарослями рогоза и тростника, обложили обтянутым металлической сеткой гранитным щебнем или заключили в вертикальные стенки из вбитых в землю брёвен. Участки поймы, на которых росли герань, васильки, ромашки и другие наши родные луговые травы, засыпали искусственным почвогрунтом и засеяли газонными злаками, устроили в речной долине автостоянку, целый городок для шашлычников и многое другое, что не имеет никакого отношения к экологии.



Совершенно очевидно, что подобная реабилитация оказалась губительной для реки и природы в целом, и нравиться она может разве что любителям шашлыков.

И подобное «благоустройство» речных долин продолжается в Москве из года в год и всё дороже обходится бюджету города. Может быть, пора отказаться от грандиозных планов по «приведению в порядок» природных территорий Москвы. Вернуться к тому времени, когда речные долины получали статус особо охраняемых природных территорий и там планировалось сохранение и восстановление низких пойм, стариц, околоводной растительности, разнотравных лугов, занесённых в Красную книгу Москвы видов растений и животных – всего разнообразия живой природы.

— Как вы видите решения этой проблемы?

— К сожалению, сегодня в Москве нет проектных организаций, которым можно было бы без ущерба для природы доверить разработку проектов, предназначенных для речных долин и других природных территорий. В составе нынешних проектов не предусмотрена постановка на учёт и сохранение уцелевших природных сообществ и редких для города видов растений и животных из Красной книги Москвы, не планируется никаких мероприятий по сохранению биологического разнообразия на проектируемой территории. Живём так, будто вернулись в каменный век! Даже в национальном парке «Лосиный Остров» живописную долину Яузы благоустроили на урбанистический манер – проложили по зелёному лугу широченную дорогу с мощным бортовым камнем, обложили русло реки и старичные водоёмы валунами, а берега пойменного пруда и родник засыпали гранитным щебнем, оставив в неприкосновенности давно уже подтекающий канализационный коллектор. Какая уж тут природа и биологическое разнообразие! Приходится констатировать, что в Москве до сих пор не умеют разрабатывать экологически ориентированные проекты, реализация которых позволила бы не только сохранить, но и увеличить разнообразие живой природы.

Интервью записал Андрей ФЕДОРОВ

Фото из архива Бориса Смойлова