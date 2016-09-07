ШКОЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА МЕГАПОЛИСОВ: ИНТРИГА СОХРАНЯЕТСЯ

В Москве практически завершилась международная предметная олимпиада мегаполисов. Практически, потому что научно-соревновательная часть закончилась. А результаты станут известны только 9 сентября.

Немного истории. Первая олимпиада школьников из крупных городов и столиц мира, в которой участвовали команды 15-летних подростков из 18 стран, проводилась в Москве по четырём дисциплинам — математика, физика, химия и информатика. В каждой команде было по восемь человек, «курирующих» одну из данных дисциплин. Первое состязание называлось блиц-тур. Задания для него команды продумывали сами, опираясь на свою школьную программу. И перед соревнованием обменялись этими заданиями с конкурентами. С отрывом в один балл в блиц-туре победила Московская команда. На втором месте оказались школьники из Джакарты. Третье заняла команда Санкт-Петербурга.

Как рассказала Ирина Жданова, директор лицея N1560 — на базе этого учреждения образования проводился блиц-тур, — результаты выполненных задач и место команды можно было отслеживать онлайн, по мере того, как ребята вносили ответы в компьютер.

— Москвичи долго держались в середине списка, — говорит Ирина Жданова. — И мы очень переживали. А потом они как начали давать ответы: все задания по химии правильно, прекрасный результат по физике, математике, информатике! И мы вырвались вперёд. Видимо, у команды была такая тактика — подождать с внесением ответов, все перепроверив.

Второй и третий туры назывались «предметные». Они проводились на базе четырех учреждений образований столицы: школа №2030, школа №1329, лицей №1560 и гимназия №1514. Участник команды получал индивидуальные задания по своему профильному предмету и решал их. На работу отводилось от 4,5 до 5 часов. Итоги состязаний будут суммироваться по четырем дисциплинам и успехам каждого члена команд. Их объявят на торжественной церемонии во Дворце творчества на Воробьевых горах.

Наша справка

В состав столичной команды вошли: Владимир Моторнов – призер и победитель Всероссийской олимпиады по химии, серебряный медалист международный менделеевской олимпиады, Елена Голубева– победитель Всероссийской олимпиады школьников по химии, победитель международной менделеевской олимпиады для школьников, Дмитрий Норкин – победитель Всероссийской олимпиады по физике, бронзовый призер азиатской физической олимпиады, Михаил Белаковский – призер Всероссийских олимпиад по физике, Мария Дмитриева – абсолютный победитель Всероссийской олимпиады школьников по математике, победитель Европейской математической олимпиады для девочек, Григорий Резников – золотой медалист международной олимпиады по информатике, победитель Всероссийской олимпиады по информатике, Владислав Макеев – победитель международной олимпиады в Казани по информатике, Егор Рябов участник Всероссийской олимпиады школьников по математике.

Мона Платонова