СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛЕСА ОБОЗРЕНИЯ НА ВДНХ ОБОЙДЕТСЯ В 12 МЛРД. РУБЛЕЙ

Инвестор строительства нового колеса обозрения на ВДНХ подсчитал стоимость реализации проекта. Возведение аттракциона, высотой 140 метров, обойдется компании «Регионы» в 12 млрд рублей.

«Группа компаний «Регионы» выступит инвестором строительства на ВДНХ колеса обозрения, высота которого составит 140 м с предварительным бюджетом 12 млрд руб. Комплекс общей площадью 6,9 га разместится со стороны Южного входа ВДНХ. Ввод объекта в эксплуатацию планируется на 2018 г.», — приводит сообщение пресс-службы АГН «Москва».

У колеса обозрения будет 30 крытых кабинок, каждая из которых рассчитана на 20 пассажиров. В них будут работать экскурсоводы, а прокатиться посетители ВДНХ смогут в любое время года.