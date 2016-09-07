САНАТОРИЯМ ВЫСТАВЯТ «ЗВЕЗДЫ»

Российские санатории будут классифицированы по аналогии со всемирной оценкой гостиниц. Работа по разработке системы оценки начнется уже в этом году. Об этом сообщил АГН «Москва» заместитель руководителя Ростуризма Алексей Конюшков.

«Процесс начнется в этом году. На эту тему будет специальное поручение правительства, будут запрошены предложения на данную тему от различных ведомств, и все конкретные сроки, критерии и ответственные исполнители будут прописаны», — сообщил Алексей Конюшков.

Ввести звёздный рейтинг российских санаториев предложил президент РФ Владимир Путин. Кроме того, Ростуризм и Национальная курортная ассоциация подписали соглашение о создании российского реестра санаторно-курортных учреждений.

По словам руководителя Ростуризма Олега Сафонова, включение в реестр санаторно-курортной организации говорит о ее добросовестности и профессиональной работе в сфере лечебно-оздоровительного туризма. Все санатории, включённые в список, должны представить информацию о своих инфраструктурных возможностях, качестве используемых лечебных ресурсов и квалификации персонала.