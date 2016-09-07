ВЫДЕЛЕНКУ НА КРЕМЛЕВСКОМ КОЛЬЦЕ ЗАПУСТЯТ С 1 ОКТЯБРЯ

Новая выделенная полоса в центре Москвы позволит пассажирам общественного транспорта экономить до 45 минут в пути. Она пройдет по крайней левой стороне дороги навстречу основному движению.

Как сообщает mos.ru, выделенка соединит магистральными наземными маршрутами район Покровки, Китай-город и Лубянку с Тверской улицей, Новым Арбатом и Кропоткинской. При движении по Моховой улице, Охотному Ряду и Театральному проезду в направлении Лубянки общественный транспорт будет двигаться в общем потоке.

«Встречная выделенная полоса на Кремлёвском кольце позволит сократить время в пути для пассажиров до 45 минут. Раньше одностороннее движение по улицам Кремлёвского кольца вынуждало общественный транспорт следовать неудобными и непонятными для пассажиров трассами. Теперь маршруты будут избавлены от неудобных разворотов и объездов и пролягут через самые востребованные у москвичей районы центра удобными прямыми и понятными трассами», — заявил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

Он подчеркнул, что нововведение снизит нагрузку на дорожно-уличную сеть и метрополитен.