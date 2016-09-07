ПОЛИСОМ ОМС НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ 20% РОССИЯН

Каждый пятый россиянин заявил, что ни разу не воспользовался полисом обязательного медицинского страхования, а у 4% россиян его нет вовсе. Об этом сообщил руководитель управления социально-политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин.

«Мы интересовались, приходилось ли вам лично когда-либо пользоваться полисом ОМС для получения медицинской помощи. И 77% сообщили, что приходилось. Еще 18% заявили, что не пользовались, еще 4% заявили, что его нет, и 1% затруднились с ответом», — сказал Кирилл Родин.

20 граждан РФ не знают о своих правах в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), а 63% имеют о них лишь общее представление.

Более трети россиян сталкивались с врачебными ошибками, которые повлекли за собой осложнение в состоянии здоровья, сообщает АГН «Москва».

Телефонный опрос проводился среди 1,2 тыс. человек в девяти федеральных округах РФ.