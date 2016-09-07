ДВИЖЕНИЕ «СКОРОЙ ПОМОЩИ» МОЖНО ОТСЛЕДИТЬ ONLINE

Новый сервис «Когда приедет «скорая помощь»?» запускают в Подмосковье. С 1 февраля пациенты могут в режиме online отследить маршрут движения «скорой помощи». Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Подмосковья Максим Семенов.

«С 1 февраля 2017 г. мы запустим один из наших самых важных проектов — «Когда приедет «скорая помощь»?». Сейчас проект проходит тестирование. Суть проекта заключается в том, что движение машины «скорой помощи» можно будет отследить online, по принципу сервисов GetTaxi и «Яндекс.Такси». Пациент будет видеть автомобиль и понимать, когда приедет «скорая», — пояснил Максим Семенов.

Кроме того в поликлиниках Московской области будут созданы электронные «дневники здоровья». В них занесут информацию о диагнозах и врачебных назначениях. Электронная карта пациента будет доступна online. «Разумеется в защищенном доступе», — добавил Максим Семенов.