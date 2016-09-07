СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ БЕЗРАБОТНОГО МОСКВИЧА — 41 ГОД

Чаще всего за помощью в трудоустройстве обращаются женщины, а средний возраст безработного в Москве составляет 41 год. Об этом рассказал заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Андрей Бесштанько.

Как сообщает АГН «Москва», 10% соискателей не работают длительный период.

«Средний возраст безработного, обращающегося в офис по трудоустройству — 41 год. Порядка 70% из них имеют высшее образование. Длительно неработающих — порядка 10% от обратившихся. Мы замечаем, что тенденция последних десяти лет – активнее за государственными услугами обращаются женщины, реже мужчины», — отметил Андрей Бесштанько.