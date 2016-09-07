На новой площадке «Live Kitchen» в ТРЦ на «Пражской» компания «Культура русского застолья» и портал «Культура.Меню» провели четвертое мероприятие благотворительно го проекта «Детство со вкусом», в рамках которого проходит серия обучающих кулинарных мастер-классов для детей из детских домов.

На этот раз участниками акции стали воспитанники Центра содействия семейному воспитанию «Солнечный круг». Организаторы, которые ставят своей главной целью воспитать у детей здоровое отношение к еде и жизни, организовали обширную программу.

Она включала не только лекцию о русской кухне от эксперта компании, финалиста шоу «Мастер Шеф» Сергея Милянчикова и мастер-класс от Сергея Сущенко — бренд-шефа проекта «Чайхона №1» Братьев Васильчуков, но и концертные номера. Перед началом участников приветствовал и напутствовал актер, певец и автогонщик Николай Фоменко. «Поварское дело – мужское дело,» — сказал он, что весьма понравилось мальчишкам, пришедшим на кулинарный праздник. Но и девочек он не обидел. Оценив их красоту, настроил на мажорный лад, ведь готовить должна уметь каждая, чтобы поддержать семью… Участвовал в проекте актер Виталий Абдулов, с удовольствием выполняя указания шеф-повара ресторана. Развлекательную часть программы обеспечила Екатерина Чистова — организатор проекта «Мы меняем мир», участник шоу «Голос 4». Она исполнила несколько композиций, некоторые из которых прозвучали впервые, под аккомпанемент оригинальной мини-гитары, пока дети ели десерт собственного приготовления…

Появление Н. Фоменко, В. Абдулова и Е. Чистовой привело детей в восторг. «Это важно, что такие именитые люди нас поддерживают,» — говорит руководитель проекта Дмитрий Гришин. — Своим примером они показывают, что любая профессия, даже повара, – важная и нужная.» А лидер группы «Секрет» отметил, что по его мнению, вторая по значимости – профессия врача.

Впрочем, вернемся к мастер-классу по кулинарии. «Мы стараемся выполнять свою миссию и делами доказывать это! — говорит Дмитрий Гришин, директор по связям с общественностью компании «Культура русского застолья. — В рамках нашей программы по возрождению русской гастрономической культуры мы будем и дальше проводить такие мастер-классы. Наши дети прекрасно знают такие «блюда», как гамбургеры и «хот-доги», при этом мало кто из них слышал о пастиле, калачах и… Этим проектом мы хотим привлечь внимание общества в том числе и к проблеме детей-сирот и подарить им радость, в том числе от вкуса отечественных блюд. Ну а тепло приложится!»

В тот день ребята готовили котлеты с картофельным пюре и торт-медовик. Всё съели потом с удовольствием, угостив гостей – родителей, воспитателей и представителей прессы – и запив лимонадом «Веселые каникулы» от завода «БрянскСпиртПром », которые готовятся по советской технологии ГОСТа 1989 года. Еще воспитанников «Солнечного круга» ждал подарок от музея РВИО «Стрелецкие палаты» — интерактивная экскурсия с рассказам о военной истории нашей страны.

Нет сомнений, что у детей осталось немало ярких впечатлений от кулинарного праздника. Вполне возможно, что посетив мастер-класс, они захотят стать поварами. А это желание – одно из высших похвал для авторов замечательной идеи проводить подобные мероприятия.

Оксана Мерзликина.

Рецепты от шеф-повара Сергея Сущенко.

Куриные котлеты с картофельным пюре.

Для фарша (на 1 порцию): куриное филе (130 г), лук репчатый (30 г), мука (ч. л.), масло растительное (ст. л.), сливки (20 мл).

Для гарнира: картофельное пюре (2 — 3 картошки отварные), масло сливочное (20 г), яйцо, сливки или молоко (50 г).

Укроп, петрушка, соль, перец – по вкусу.

Торт «Медовик».

Ингредиенты: мед (50 г), масло сливочное (170 г), сода (10 г), сгущенка (1 банка), яйцо (2 шт.), ванильный соус (по вкусу).

1. Смешайте мед, сахар, соду, 50 г масла и поставьте на водяную баню.

2. Помешивая, доведите до изменения цвета. Добавьте яйца., перемешайте. Добавьте муку и снова перемешайте до однородной массы.

3. Охладите тесто и раскатайте 8 коржей толщиной около 2 мм.

4. Выпекайте каждый корж в духовке до готовности.

5. Смешайте сгущенное молоко, оставшееся масло и ванильный соус.

6. Сложите коржи, смазывая кремом. Верхний корж смажьте и посыпьте крошкой из теста.

7. Готовый торт поставьте на 5 часов в холодильник.