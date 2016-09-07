ПРОДАВЦЫ МЁДА ОГРАБИЛИ ПЕНСИОНЕРА

Супружеская пара, приехавшая в столицу из Краснодарского края, задержана по подозрению в ограблении 83-летнего москвича. Злоумышленники проникли в квартиру пенсионера под предлогом продажи мёда. Сумма материального ущерба составляет 37 тысяч рублей.

«Установлено, что двое злоумышленников позвонили в дверь квартиры по улице Маршала Новикова и предложили хозяину приобрести мёд, после чего проникли в жилое помещение и похитили денежные средства в размере 37 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Подозреваемые были задержаны на территории Северо-Восточного округа столицы сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Щукино в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Граждан, пострадавших о действий задержанных просят обратиться по телефонам: (499) 194-11-85, (499) 190-70-10 или в службу «102» (с мобильных – 112).

Фото: 77.мвд.рф