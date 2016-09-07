МЕДИКИ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ ЗА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВ

В преддверии Дня города в столичной мэрии вручены государственные награды и награды города Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин по традиции перед празднованием Дня города собрал в мэрии жителей столицы и специалистов различных профессий, чтобы отметить их труд. В их числе — работники сфер здравоохранения, образования, культуры, финансисты, спасатели и другие.

Так, премию города Москвы 2016 года в области медицины получили коллективы специалистов детской городской клинической больницы № 9 им. Г.Н. Сперанского и Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова.

Медики не только разработали, но и внедрили на практике инновационные методы и технологии оказания комплексной специализированной медицинской помощи детям с ожогами.

По статистике в больницы Москвы каждый год попадают около 1,5 тыс. детей с ожогами различной степени тяжести. Предложенная столичными врачами методика помогает спасти жизнь и здоровье детям с обширными и глубокими ожогами. Это полный спектр современных медицинских технологий: реанимация, анестезия, интенсивная терапия, различные хирургические вмешательства (в том числе с использованием клеточных регенераторных механизмов воздействия на раны), и многофакторная реабилитация.

Коллектив больницы и университета – признанный в нашей стране и за рубежом лидер педиатрической комбустиологии (ожоговой медицины). При ДГКБ № 9 успешно функционирует ожоговый центр. Разработанные медицинские технологии применяются как при повседневной клинической практике, так и при оказании неотложной медицинской помощи. В результате значительно снижается детская смертность и частота установления инвалидности после травмы.

Полный список награжденных можно посмотреть на портале mos.ru.