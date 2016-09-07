ЦИК: НА НЕКОТОРЫХ УЧАСТКАХ ИЗБИРАТЕЛИ ПОЛУЧАТ ДО 9 БЮЛЛЕТЕНЕЙ

48-е заседание Центризбиркома России проходило практически целый день с небольшим перерывом. Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о ходе беспрецедентной избирательной кампании. Всего проходит более пяти тысяч кампаний разного уровня.

Только в трех регионах нет других выборов, кроме депутатов Госдумы. На некоторых участках избиратели получат до девяти бюллетеней. Право на наблюдение на выборах имеют 4,5 млн граждан. ЦИК добился упрощения аккредитации журналистов. У них беспрецедентные возможности наблюдения. Зарегистрировавшись в ЦИК, журналист может передвигаться по участкам. Наблюдатели имеют право сопровождать машину с протоколами от УИК в ТИК, где они уже заводятся в ГАС «Выборы».

Выступили представители партий. Некоторые благодарили ЦИК, отмечая новый формат работы и желание идти навстречу. Большинство сказали о применении административного ресурса. Один «Зеленый» Анатолий Памфилов подчеркнул, что задействован не административный ресурс, а коррупционный. Владимир Жириновский в своем репертуаре насобирал фактов о тотальных нарушениях и пригрозил великой революцией. Его выступление стало единственным, которое не встревожило Памфилову. В спину уходящему вождю она весело отметила, что тем не менее он тридцать лет участвует в выборах и высказала уверенность, у ЛДПР все будет хорошо. Удивил замгенпрокурора Александр Буксман. Некоторые международные наблюдатели как всегда запросили аудиенцию, и на следующей неделе Буксман будет встречаться с представителями миссий ОБСЕ и СНГ. Член ОП Игорь Борисов провел исследование и установил, что БДИПЧ подчиняется не ОБСЕ, а Вашингтону и оттуда же финансируется. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что на «горячую линию» Уполномоченного жалоб поступило мало, но во время выездов живое общение дает иную картину.

Председатель СПЧ Михаил Федотов признался, что потрясен тем, что услышал в ЦИК о подготовке к выбором. СПЧ создал мониторинговую группу с участием Общественной палаты и наблюдательских организаций ГОЛОС, «Россия выбирает», «Корпус наблюдателей» Сонар и т.д. Поработали в двух регионах, доклада пока нет. Федотов надеется поработать в десяти регионах. Уже побывали на авиабазе в Хмеймим, подготовка к выборам идет по-армейски четко.

Презентацию Информационного центра ЦИК провели члены ЦИК Александр Клюкин и Валерий Крюков. В ЦИКе работает информационная стена из 250 экранов. Аккредитовано в Информационный центр более тысячи журналистов. Открывается работа Информационного центра 17 сентября в 23 часа одновременно с началом голосования на Дальнем Востоке. Запланировано более двадцати видеоконференций. Первые результаты пойдут в 21 час и будут идти всю ночь. На судах — 124 участка. За рубежом 371 участок в 145 государствах. 63% в Европе¸ меньше всего в Южной Америке. Баллотируется 2063 кандидата в одномандартных округах. Все данные по голосованию за депутатов Думы, губернаторов семи регионов и 39 заксобраниям можно получить здесь. Каждый желающий может спуститься посмотреть сервер ГАС Выборы. В Интернете видеотрансляция по адресу www.cikrf.ru и цик.рф.