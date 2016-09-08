О БЛИЖАЙШЕМ ПУНКТЕ ПРИЕМА ГРАДУСНИКОВ СООБЩИТ «МОСРОБОТ»

Москвичи получили сообщения с адресами и графиком работы пунктов приема ртутных ламп и градусников в их районе.

Письма были разосланы около 700 тысячам пользователей городских интернет-ресурсов. Горожанам напомнили, как правильно утилизировать опасный мусор.

«Первые письма адресаты получили в конце июля, когда на портале открытых данных появился список пунктов приёма ртутных газоразрядных ламп и градусников. В течение лета пользователям было отправлено несколько десятков оповещений в пилотном режиме», — сообщает mos.ru.

В пресс-службе департамента информационных технологий отметили, что «основная волна писем была отправлена во вторник, 6 сентября» при помощи электронного сервиса «Мосробот».

В дальнейшем «Мосробот» начнет оповещать о пунктах сбора аккумуляторов. Сервис включит в рассылку тех пользователей, «кто проявил интерес к рассылке об утилизации ламп — открыл письмо, перешёл по ссылке или задал уточняющий вопрос».