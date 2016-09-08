ЗАРПЛАТУ В СЛУЖБАХ ЗАНЯТОСТИ ПРИВЯЖУТ К ЧИСЛУ ТРУДОУСТРОЕННЫХ

Эффективность работы сотрудников службы занятости теперь будет измеряться количеством трудоустроенных граждан.

Как сообщил mos.ru заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения горда Москвы Андрей Бесштанько, «это показатель будет отражаться в том числе на размере заработной платы сотрудников службы».

С 1 сентября завершена реорганизация московских центров трудоустройства. Все офисы перешли на единую схему работы. Прием ведут универсальные специалисты, которые оказывают весь спектр услуг в сфере содействия занятости.

«В каждом офисе примерно от 11 до 20 сотрудников. Без перерывов на обед функционирует служба администратора зала. Сейчас в среднем на одного специалиста офиса трудоустройства приходится от 70 до 90 прикреплённых граждан, ищущих работу, либо безработных граждан», — отметил Андрей Бесштанько.