РЕКЛАМА «М.ВИДЕО» «ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ» ПРИЗНАНА НЕДОСТОВЕРНОЙ

Московское УФАС России признало, ООО «М.Видео Менеджмент» нарушившим Закон о рекламе. Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, по условиям акции «Гарантия лучшей цены! Нашли дешевле? Снизим цену!» предполагалось, что в магазинах сети могли продать любой товар по цене конкурента.

«Основываясь на рекламной информации, Заявитель приобрел в магазине «Эльдорадо» телевизор по цене 17999 руб. и обратился в «М.Видео» с желанием купить такой же товар по этой же цене. Однако, несмотря на соблюдение Заявителем всех условий акции, во втором магазине в продаже телевизора за 17999 руб. ему отказали», — сообщили в Управлении Федеральной антимонопольной службы по городу Москве.

В результате реклама «М.Видео», распространяемая на телевидении и СМИ, не соответствует действительности и нарушает законодательство РФ.

В настоящее время рассматривается вопрос о наложении штрафа на ООО «М.Видео Менеджмент».