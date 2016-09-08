НЕРАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН ЗАСТАВЯТ ПЛАТИТЬ ЗА ОМС

Трудоспособных неработающих граждан хотят обязать ежемесячно вносить платежи за обязательное медицинское страхование (ОМС).

Как заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, такое положение необходимо закрепить на законодательном уровне. В настоящее время взносы за неработающее население в обязательное медицинское страхование поступают из бюджетов российских регионов.

«Взнос тот небольшой, который платят за тебя, надо законодательно закрепить, чтобы каждый гражданин все-таки, не желая работать, тем не менее, эту сумму заработал и внес на свое бесплатное медицинское страхование», — цитирует спикера РИА Новости.