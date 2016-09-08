ЗАМКИ И ЗАБОРЫ КАК СМЫСЛ АБСУРДА

В относительно недавние времена любой человек с улицы мог зайти в дом, где проживали Генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев, главный идеолог КПСС Суслов и председатель КГБ СССР Андропов.

Для нынешнего поколения российских людей написанное выглядит и звучит как нечто невероятное, как нелепая выдумка. Но уверяю вас, так и было – в том доме на Кутузовском проспекте, 26, обитал и мой приятель, тогда – молодой начинающий поэт, зять крупного военного чина. Не поручусь за память, но забор там, кажется, был. Однако он не огораживал территорию, недоступную для всяких-прочих, а был обычным для Москвы декоративным палисадником. И, разумеется, никаких шлагбаумов. Конечно, охрана бдила, но незаметная, о ней знали только жильцы этого и окрестных домов.

Сейчас, в эпоху демократии и свободы, по Москве шагу не ступить, чтоб не упереться в железный забор, шлагбаум, охранников. Отгораживаются все – начиная с администрации президента РФ (на Старой площади поставили забор) до детсадов и обычных жилых домов. Имеют право. Как писал Роман Королев («МП» от 05.03.2015), для этого надо лишь образовать Товарищество собственников жилья, на собрании проголосовать за обнесение здания и прилегающего к нему земельного участка оградой, а потом утвердить в инстанциях… В итоге 38% территории городского центра обнесены оградой и недоступны для свободного прохода граждан, Москва превращается в лабиринт.

Вот как это выглядит (в прямом смысле). То есть моя история — исключительно в фотографиях.

На cнимке – проход между заборами двух соседних жилых домов, построенных 10 — 15 лет назад. По нему, конечно, никто не проходит. Во-первых, зарос кустарником, во-вторых, как-то неуютно там, пробовал… Но главное – по правую и левую сторону просматриваются детские площадки. Детки в клетке! Дети из соседних домов смотрят друг на друга сквозь решетку! Простите, оговорился — сквозь двойной забор. Пусть психологи скажут, как это отзовется в их сознании и подсознании. Замкнутость? Страх перед «другими»? Одновременная агрессия против «других»?

Да, желание отгородиться заборами и закрыться замками присуще человеку. Это естественное право на частную жизнь, ее неприкосновенность, безопасность. У нас оно соединилось с чиновным стремлением все вокруг запретить, закрыть для доступа. Так сложился государственно-национальный менталитет: сидит маленький человек на большом посту или в будочке вахтера — и сладостно «не пущает», придумывает, что бы еще загородить. Разумеется, все это давно и неумолимо трансформировалось в абсурд, к которому мы привыкли, не замечаем.

Например, апофеоз абсурда – трехкилометровый железный забор в Главном Ботаническом саду.

Справа – крутой обрыв, река Лихоборка с ее дебрями, слева — собственно знаменитый Ботанический сад, где мы всегда гуляли. Значит, теперь нельзя? Забор ведь призван что-то охранять. Что?

На снимке – объявление на железных воротах. Читаем «Особо охраняемая территория главного Ботанического сада. Здесь располагаются коллекции растений природной флоры, сохраняются и изучаются редкие и исчезающие растения Вход на территорию участка строго ограничен»

Все ясно, доходчиво. Редкие растения. Их надо беречь. Например, есть такое губительное для них явление, как уплотнение почвы. А нас же миллионы. Ходим там постоянно. Не говоря уже о варварах, которые запросто могут «сорвать веточку». Так что забор здесь встречает понимание.

Но! Объявление о «строгом ограничении входа» висит на железных воротах, которые РАСПАХНУТЫ НАСТЕЖЬ.

А чтобы они случайно не закрылись и не «ограничили вход», створки прикручены к забору проволокой.

Однако сознательный гуляющий гражданин, прочитав объявление и увидев несоответствие, может проволоку открутить, ворота закрыть.

Поэтому в землю вбит деревянный кол. Чтоб ни туда и ни сюда, намертво.

Этот малозаметный кол громко кричит: «Плевать на объявление, на заботу о редких растениях! Это все туфта! Заходи, кто хочет!»

Но зачем тогда строили трехкилометровый забор?

А может, апофеоз запретительного абсурда – знаменитый Ростокинский акведук над Яузой, закрытый на замок?

Ростокинский акведук — достопримечательность столицы. Уникальное старинное сооружение. Первый водопровод Москвы. Построен в 1804 году.

В первоначальном проекте крытой галереи не было. Ее построили в 1890-е. Потом убрали. В 2007 году – восстановили.

Наверно, чтобы народ гулял, любовался видами Москвы, не боясь дождей.

Но при этом галерею тут же закрыли на висячий замок.

Открывают только в субботу и воскресенье. Остальные дни недели – акведук на замке.

Почему? Зачем? Какой смысл?

Да, менталитет. Да, сладостная должность — вахтер и охранник в самом широком смысле: хоть в будке, хоть на высоком посту. Да, чиновное стремление все запретить и закрыть для доступа. Да, у нас забор и замок — как смысл. Сами по себе.

Но не забудем еще и такую деталь. При каждом заборе и замке создается заборно-замковая структура, аппарат надзора и обслуживания. А это – социальное положение, начальники, подчиненные, зарплаты…

Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.

ДОПОЛНЕНИЕ. Кстати, еще в прошлом году детская площадка, что виднеется справа на первом снимке, была обнесена решеткой… тьфу!.. оградой. Черной. Железной. То есть в своем огороженном дворе родители упрятали деток еще за один забор. Апофеоз российского менталитета? Через десять лет до кого-то, видимо, все-таки что-то дошло, и ограду вокруг детской площадки снесли.