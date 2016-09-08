МВД ЗАКУПИТ ДВА СОЛЯРИЯ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

Два солярия со встроенным лифтом, системой обдува и тепловым душем закупит Главный центр хозяйственного, транспортного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Москве. Кабины с инфракрасными лампами необходимы для лошадей, несущих службу в конной и туристической полиции.

Как сообщает АГН «Москва», стоимость контракта может составить до 600 тыс. руб.

Солярии помогут животным восполнять дефицита витамин D, а также быстрее восстанавливаться после тренировки. Инфракрасное излучение расширяет кровеносные сосуды и обеспечивает приток крови к мышцам, что способствует быстрому снижению уровня молочной кислоты, а также снижает риск травм мышц у лошади. Солярии будут использовать перед тренировками для разогрева мышц, а также после занятий — для снятия напряжения в мышцах и сушки лошади.