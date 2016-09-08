НАЗВАНО ИМЯ ПАРАЛИМПИЙЦА, РАЗВЕРНУВШЕГО ТРИКОЛОР НА ПАРАЛИМПИАДЕ В РИО

Флаг РФ на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро вынес член белорусской делегации Андрей Фомочкин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь.

Российский триколор спортсмен развернул в знак солидарности с отстраненными от состязаний российскими паралимпийцами. Фомочкину удалось пройти около четверти круга, прежде чем у него отобрали флаг.

В Международном олимпийском комитете заявили, что в отношении спортсмена будут применены санкции.

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила ранее, что поступок Фомочкина выражает позицию государства и президента Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вынос флага во время церемонии открытия — инициатива белорусской делегации. Тем не менее, я хочу подчеркнуть, что это позиция государственная и это в том числе позиция президента страны (Александра Лукашенко — прим. ред.) и президента нашего Паралимпийского комитета. Мы солидарны с российскими паралимпийцами», — цитирует Эйсмонт радиостанция «Говорит Москва».

Фото: pikabu.ru