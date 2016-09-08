В ЗЕЛЕНОГРАД — БЕЗ СВЕТОФОРОВ

По Волоколамскому автодорожному путепроводу, проходящему над путями Московского центрального кольца (МЦК), сегодня поехали первые машины. Закончены работы по его реконструкции. Результат – количество полос движения увеличилось с шести до десяти.

Теперь автомобили в сторону центра и области мчатся по пяти полосам. Работы по реконструкции Волоколамского автодорожного путепровода протяженностью 434 метра, из которых в подпорных стенах – 260,4 метра, пролетное строение – 173,6 метра, начались в январе 2015 года.

— Мы сегодня сдаем два важных объекта, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин, — открывая эстакаду. — Первый — путепровод на Волоколамке, который увеличит движение транспорта и развязку на 41-м километре Ленинградского шоссе. Всегда там были серьезные пробки.

Кроме расширения полос, на Волоколамке построили боковые проезды, реконструировали трамвайный путепровод (100 метров). А также отремонтировали два подземных пешеходных перехода в районе домов 14 и 26 по Волоколамскому шоссе.

По словам первого заместителя Департамента строительства Москвы Петра Аксенова, приступая к реконструкции автодорожного путепровода, перед рабочими стояла задача решить сразу несколько серьезных проблем. Прежде всего, мост требовал капитального ремонта, так как по данным Гормоста, износ Волоколамского путепровода составлял свыше 50 процентов. Кроме того, его габариты были намного меньше, чем требовалось для запуска МЦК.

Необходимо было обновить и трамвайные пути, построенные еще в 40-х годах прошлого века, а потому не всегда соответствующие техническим характеристикам современных трамваев.

В итоге после проделанной работы пропускная способность путепровода увеличена примерно на 25 процентов, что улучшит подъезд к стадиону «Спартак».

Плюс ко всему, на Волоколамском путепроводе были сделаны выделенные полосы для движения общественного транспорта.

Все это помогло улучшить транспортную доступность столичных районов Сокол, Щукино и Покровское-Стрешнево. К слову, ремонт самого Волоколамского шоссе также ведется максимально быстрыми темпами.

Таким образом, как отметил глава города, фактически завершилась программа реконструкции путепроводов, необходимая для организации пассажирского движения по МЦК. За три года шесть устаревших узких путепровода заменили современными эстакадами.

8 сентября получили подарок ко Дню города и зеленоградцы.

Ранее главный въезд в Зеленоград на 41 км Ленинградского шоссе был организован в виде регулируемого одноуровневого перекрестка.

Перекресток полностью исчерпал свою пропускную способность, в результате чего в этом районе регулярно и возникали многокилометровые пробки. Проект реконструкции перекрестка, реализация которого началась в октябре 2014 года, предусматривал сооружение двухуровневной транспортной развязки типа «клеверный лист» с организацией бессветофорного движения автомобилей.

Ключевым объектом развязки стал транспортный тоннель протяженностью 80 метров, построенный под Ленинградским шоссе и связывающий Панфиловский проспект с Льяловским шоссе. Движение в тоннеле организовано по двум полосам в каждую сторону.

В результате – теперь въезд в Зеленоград с Ленинградского шоссе при движении из Москвы стал бессветофорным и осуществляется по съезду с шоссе через тоннель и далее по Панфиловскому проспекту.

Аналогично организован выезд из Зеленограда на Ленинградское шоссе в сторону Солнечногорска (Панфиловский проспект – тоннель – съезд на Ленинградское шоссе).

Выбор в пользу строительства тоннеля (а не эстакады) объясняется тем, что в районе новой развязки находится Мемориальный комплекс «Штыки» – памятник и братская могила защитников Москвы.

Лидия Миловидова.

Фото автора.