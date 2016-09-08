СУД ОПРАВДАЛ ЭКСТРАСЕНСА ЗА НЕУДАЧНЫЙ ЛЮБОВНЫЙ ПРИВОРОТ

Иск о защите прав потребителей к экстрасенсу, не сумевшему вернуть мужа в семью, отклонен коллегией Московского городского суда.

Апелляционную жалобу на решение Бабушкинского районного суда подала женщина, которая заплатила экстрасенсу 1 млн 52 тыс. руб. за услугу по возвращению мужа в семью. Несмотря на это, муж женщины пожал на развод.

«Женщина обращалась в суд с иском к организации, оказывающей эзотерические услуги. Гражданка утверждала, что заключила с ответчиком соглашение об оказании услуг, согласно которому сотрудник конторы, обладающий магическими навыками, обязался вернуть в семью супруга истицы. При этом экстрасенс якобы гарантировал успех ритуала», — сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Бабушкинский суд отказал в удовлетворении иска, поскольку из представленных женщиной квитанций невозможным установить предмет договора между сторонами в установленной законом форме.

«Истец, как следует из искового заявления, не согласна с качеством предоставленных услуг в сфере эзотерики, но, как отмечает суд, законодательством не установлены правила по организации деятельности по оказанию услуг в сфере эзотерики. Договор, подписанный сторонами, прямо указывает на то, что заказчик отдает себе отчет и согласен с тем, что ввиду нематериальной специфики заказанных эзотерических услуг восприятие наличия или отсутствия их результата является исключительно субъективным ощущением заказчика, в силу чего не является показателем качества оказанных услуг», — пояснили в пресс-службе Мосгорсуда.